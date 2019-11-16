Украина

В Кирилловке море стало цвета какао: шторм на Азове поднял со дна песок и глину

В пятницу, 15 ноября, на побережье Азовского моря, которое опустело еще в середине сентября, был зафиксирован шторм.

Об этом пишет «РИА Мелитополь».

«Спасатели не зря предупреждали о том, что Азовское побережье накроет сильным штормом. Так и случилось», — говорится в сообщении.

Журналисты уточняют, что шторм поднял песок и глину и превратил море в настоящее какао.

Кроме того, сильный ветер буквально сдувал людей с места.

Продолжит бушевать стихия и в субботу: высота волн, как предполагают синоптики, будет достигать 13−15 дм, а сила ветра составит 15−20 м/с.

При этом в шторм побережье, конечно опустело — ведь даже и без шторма мало кому приходит в голову с наступлением холодов купаться в море или загорать на мокром песке. В то же время любители активного отдыха всегда находят себе занятия.

Любители рыбалки забрасывают в море спиннинги в надежде на трофей, искатели сокровищ прочесывают берег в поисках артефактов, а некоторые просто гуляют по кромке штормящего моря, любуясь его красотой.

Как выглядит берег Кирилловки в ноябре, показал в своем видео один из пользователей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с окончанием пляжного сезона в Кирилловку потянулись рыбаки, приехавших попытать удачи в ловле пиленгаса. К ним присоединились любители прогулок на свежем морском воздухе, а также «экстремалы», которые привыкли принимать морские ванны в любую погоду.

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