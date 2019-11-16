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В Луцке не разминулись два грузовика: есть жертвы (фото)
Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Луцке 15 ноября. Там в результате столкновения двух грузовых автомобилей погиб один человек, еще один был тяжело травмирован.
«На улице Набережной специализированный автомобиль IVEKO, за рулем которого находился 50-летний местный житель, столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовиком FOTON, управляемым 51-летним жителем Киверцевского района. От сильного удара грузовик слетел в кювет, а водитель погиб. Второй водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован», — сообщает ГУ Национальной полиции Волынской области.
По данному факту открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения». Ведется следствие.
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