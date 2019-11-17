«Привет, интернет, я – дед»: в семье Михаила Ефремова произошло пополнение (видео)

Шоу-бизнес

В семье известного 56-летнего российского артиста, участника проектов «Гражданин поэт» и «Господин хороший» Михаила Ефремова его супруги Евгении Добровольской произошло радостное событие.

Недавно у их сына Николая появилась на свет дочь, которую родители окрестили Алла. Об этом стало известно благодаря публикации в аккаунте портала TVC Plus в «Инстаграм», пишут «Известия».

В микроблоге появилась видеозапись, на которой счастливый Михаил Ефремов в стихотворной форме объявляет, что впервые стал дедушкой, раскрывая имя внучки.

«Так вот, интернет, я — дед. Алла Николаевна», — заявил артист.

В Сети напоминают, что летом текущего года сын актера Николай наконец-то женился на своей избраннице Владе Киселевой, с которой встречался на протяжении пяти лет. Судя по всему, узаконить отношения молодого человека сподвигла именно беременность девушки.

К слову, Евгении Добровольской не удалось попасть на свадьбу наследника, поскольку в это время она находилась на гастролях, которые не получилось перенести. Зато Михаил Ефремов смог раздвинуть свой плотный рабочий график, посетив торжественную церемонию.

Николай — один из шестерых детей актера. Он был рожден во втором браке Михаила Ефремова с актрисой Евгенией Добровольской. Помимо Николая у артиста есть еще пятеро детей, двое сыновей и три дочери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Михаил Ефремов принял участие в «особенном» новогоднем огоньке на телеканале «Дождь».

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