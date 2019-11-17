Шоу-бизнес

Что-то не так: поклонники сомневаются в счастливом браке Ирины Билык

Украинская певица Ирина Билык, которая недавно оказалась в скандальной ситуации, заставила поклонников сомневаться в ее счастье.

Билык спросила своих подписчиков в Instagram о любви и браке: «Как считаете, что важнее: быть замужем или быть любимой?»

Поклонников вопрос удивил. Многие увидели в нем сомнения певицы в собственном счастье. «Что опять не получается?», «А почему вы задаётесь этим вопросом? Вы не любима?», «Уже пошло что-то не так, в жизни бывает по-разному», — пишут они.

А некоторые даже подозревают, что у Билык роман с женатым мужчиной.

Напомним, певица не раз говорила, что счастлива в браке с мужем — известным российским стилистом Асланом Ахмадовым. Пара воспитывает сына, которого родила суррогатная мать.

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