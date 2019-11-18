«Молодожен» Дмитрий Шепелев находится на «грани провала»: в чем дело

Шоу-бизнес

Отметившийся недавно в социальных сетях рассказом о близкой свадьбе российский телеведущий Дмитрий Шепелев, похоже, может стать героем неприятной истории.

Такие предположения высказывает КП.

Издание уточняет, что предпосылки для скандала создал именно тот пост в Instagram, где Шепелев впервые показал свою новую избранницу — дизайнера Екатерину Тулупову. На кадре он ее целует. Но одна из пользовательниц почему-то предположила, что Шепелев — гей.

Шоумен ответил на данный комментарий. «Не, ну понятно, что это прикрытие, я Лере предлагал, но она не смогла» — написал он.

В свою очередь, Кудрявцева вскоре отреагировала на данное высказывание коллеги в сториз Instagram.

Она отметила, что она впервые узнала, что у Шепелева есть Instagram, что она у него заблокирована, поэтому и не может ответить непосредственно там, и что сам Шепелев пишет о ней.

«Может, и мне начать писать о тебе? А то мы все молчим, но только из-за Платона» — добавила артистка.

Что было между Шепелевым и Кудрявцевой, неизвестно. Шоумен был в отношениях с актрисой Жанной Фриске, которая умерла в 2015 году. От нее остался сын Платон, который ходит в детский сад. Также остается загадкой, выполнит ли Кудрявцева свою угрозу.

Кстати, в 2018 году Шепелев ругался с Кудрявцевой из-за вышедшей программы, в которой приняли участие родители Фриске. Он посоветовал телеведущей не вмешиваться в его личную жизнь. Вероятно, чувство обиды с тех пор не оставило шоумена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Шепелев не планирует устраивать пышное торжество в честь своего бракосочетания. Влюбленные планируют скромно расписаться в Москве и отправиться в путешествие. Пара любит отдыхать с детьми за границей. Они были замечены ранее на курорте в Италии. Недавно Дмитрий и Екатерина побывали в Германии.

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