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В Киеве из-за кортежа перекрывали проспект Бажана: сеть кипит от возмущения
В сеть выложили фото перекрытого проспекта Бажана в Киеве, по которому в сопровождении полиции ехал кортеж. Ранее в соцсети выложили видео кортежа президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, которых сопровождали 26 автомобилей.
«Лично наблюдал картину, когда для кортежа не только перекрыли движение на Бажана, а заставляли водителей даже съезжать и двигаться по прилегающими улицами, чтобы весь проспект был чистым! Надо отдать должное полицейским, которые, похоже, сами понимали абсурдность ситуации и тем, кто возмущался и не хотел съезжать, просто предлагали стоять с „аварийкой“ на повороте, пока их величество не проедет», — пишет в соцсетях киевлянин Юрий Шеремет, выложивший на свою страничку несколько фотографий.
В комментариях один из интернет-пользователей предположил, что улицы перекрывали в связи с приездом в Киев главы литовского Сейма. А второй напомнил, что когда в Украину прилетала девятый президент Литовской Республики Даля Грибаускайте, особых проблем у водителей с ее перемещением по городу не возникало.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомире Зеленкого сопровождали более 30 автомобилей, включая «скорую» и несколько машин охраны. Улицы в городе перекрывали на несколько часов.
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