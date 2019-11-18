Украинские депутаты опозорились в ПАСЕ: стало известно о скандальном эпизоде

Украина

Народные депутаты Украины, которые в составе делегации могут вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе 2020 года после летнего демарша предыдущей делегации, опозорились в Страсбурге, где им организовали семинар «Реализация Европейской конвенции по правам человека: ключевая роль парламента».

Об этой ситуации пишет народный депутат Украины восьмого созыва, экс-член делегации в ПАСЕ Борислав Береза, не единожды «тролливший» на сессиях ассамблеи российских пропагандистов. По его словам, семинар организовали, чтобы ввести новых украинских нардепов в курс дела и ознакомить их с происходящим в Совете Европы и ПАСЕ.

«Просто уровень подготовки большинства новых депутатов ВР таков, что они просто не готовы к полноценной работе в ПАСЕ из-за низкого уровня знаний и отсутствия понимания, как все работает в Ассамблее… К сожалению, украинская делегация не оценила ни уровень лекторов, ни их знания. Потому что практически вся делегация во время семинара сидела в своих смартфонах. Такого неуважения к лекторам не проявляли ни в одной профессиональной среде, в которой они раньше работали. Как сказал один из топов этого семинара: «Они, видимо, впервые попали в место, где их не снимают, и решили этимвоспользоваться. Но не стоило ехать в Страсбург, чтоб по привычке заказать в публичном месте проституток или сидеть в соцсетях. Они нас не слушают», — пишет Борислав Береза на своей страничке в Facebook.

Он также процитировал другого лектора, который сказал, что украинские депутаты «пустые и не хотят наполняться знаниями», «не принимают принципов европейского права и не осознают, где находятся».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года делегация Украины покинула заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы в знак протеста против возвращения в ассамблею делегации России, не выполнившей ни одной из резолюций ПАСЕ. Вместе с Украиной в знак солидарности работу в сессии ПАСЕ тогда прекратили Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии.

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