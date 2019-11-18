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Украина

Ждем гарантий: у Зеленского объяснили ситуацию со строительством «Северного потока 2»

14:04 18 ноября 2019 90
Вадим Пристайко
Инф. «ФАКТОВ»

Украина будет искать компромисс с Германией по транзиту природного газу. Об этом глава министерства иностранных дел Вадим Пристайко сказал в интервью изданию «РБК-Украина».

По словам министра, Германия хочет обязательно довести до конца проект «Северный поток 2», так как в него вложено много инвестиций, и он поможет диверсифицировать источники энергии.
«Наша позиция диаметрально противоположна, и мы говорим нашим германским коллегам, что это тот случай, когда мы с ними не соглашаемся, — утверждает Пристайко.

Сейчас идет поиск компромисса с Германией.

«Меркель неоднократно говорила, что предусловие завершения строительства „Северного потока 2“ — это гарантирование определенного объема прокачки через украинские трубопроводы», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Пристайко рассказал, об ожиданиях от встречи с Путиным.

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