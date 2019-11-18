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Здоровье и медицина

Заболеют миллионы: Минздрав дал неутешительный прогноз о предстоящей эпидемии гриппа

16:29 18 ноября 2019 155
Прививка
Инф. «ФАКТОВ»

В холодный сезон 2019/2020 года гриппом и ОРВИ рискуют заболеть от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев. В группах риска — беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими патологиями, дети.

В Центре общественного здоровья Украины напомнили, что грипп — это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.
Грипп имеет симптомы, подобные ОРВИ, но он гораздо опаснее.

Симптомы гриппа:

  • Внезапное начало болезни;
  • Головная боль;
  • Ломота в мышцах и суставах;
  • Боль в горле;
  • Повышение температуры тела до 38 градусов;
  • Кашель;
  • В отдельных случаях — понос и рвота.

«Лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация», — напомнили украинцам.

Эксклюзивный материал «Зимой Украину будут атаковать новые вирусы гриппа, в том числе „Брисбен“ — потомок свиного штамма» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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