Заболеют миллионы: Минздрав дал неутешительный прогноз о предстоящей эпидемии гриппа

Здоровье и медицина

В холодный сезон 2019/2020 года гриппом и ОРВИ рискуют заболеть от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев. В группах риска — беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими патологиями, дети.

В Центре общественного здоровья Украины напомнили, что грипп — это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.

Грипп имеет симптомы, подобные ОРВИ, но он гораздо опаснее.

Симптомы гриппа:

Внезапное начало болезни;

Головная боль;

Ломота в мышцах и суставах;

Боль в горле;

Повышение температуры тела до 38 градусов;

Кашель;

В отдельных случаях — понос и рвота.

«Лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация», — напомнили украинцам.

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