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Заболеют миллионы: Минздрав дал неутешительный прогноз о предстоящей эпидемии гриппа
В холодный сезон 2019/2020 года гриппом и ОРВИ рискуют заболеть от 4,8 до 6,7 миллионов украинцев. В группах риска — беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими патологиями, дети.
В Центре общественного здоровья Украины напомнили, что грипп — это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти.
Грипп имеет симптомы, подобные ОРВИ, но он гораздо опаснее.
Симптомы гриппа:
- Внезапное начало болезни;
- Головная боль;
- Ломота в мышцах и суставах;
- Боль в горле;
- Повышение температуры тела до 38 градусов;
- Кашель;
- В отдельных случаях — понос и рвота.
«Лучшая профилактика гриппа — ежегодная вакцинация», — напомнили украинцам.
Эксклюзивный материал «Зимой Украину будут атаковать новые вирусы гриппа, в том числе „Брисбен“ — потомок свиного штамма» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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