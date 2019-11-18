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Ирина Билык заговорила о разводе

21:24 18 ноября 2019 377
Ирина Билык
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Украинская певица Ирина Билык, которая ранее взволновала поклонников постом о браке и любви, решила продолжить разговор.

На этот раз певица написала о браке без любви и разводе.

«А вот бывает так, что люди уже не любят друг друга, но все равно не разводятся. Иногда из-за материальных выгод, но чаще из-за детей. А вы смогли бы из-за ребенка наплевать на чувства и жить с нелюбимым человеком?» — написала она, добавив хештеги «развод», «жизнь ради детей».

Билык

Билык

Пост Ирина проиллюстрировала грустным снимком. Поклонники снова заподозрили неладное. Они начали убеждать певицу, что нужно проверить — есть любовь ли с новым мужчиной.

Но большинство советует уходить и не мучить себя.

Билык

Билык

Билык

«Ира, вас никогда и ничего не останавливало. Не изменяйте себе», — пишут комментаторы.

Сама Билык на комментарии не отвечает и не объясняет, почему она начинает эти разговоры о семье и любви.

Напомним, что Билык замужем за известным российским стилистом Асланом Ахмадовым. Они вместе воспитывают маленького сына.

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