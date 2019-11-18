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- 21:24 Ирина Билык заговорила о разводе
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Ирина Билык заговорила о разводе
Украинская певица Ирина Билык, которая ранее взволновала поклонников постом о браке и любви, решила продолжить разговор.
На этот раз певица написала о браке без любви и разводе.
«А вот бывает так, что люди уже не любят друг друга, но все равно не разводятся. Иногда из-за материальных выгод, но чаще из-за детей. А вы смогли бы из-за ребенка наплевать на чувства и жить с нелюбимым человеком?» — написала она, добавив хештеги «развод», «жизнь ради детей».
Пост Ирина проиллюстрировала грустным снимком. Поклонники снова заподозрили неладное. Они начали убеждать певицу, что нужно проверить — есть любовь ли с новым мужчиной.
Но большинство советует уходить и не мучить себя.
«Ира, вас никогда и ничего не останавливало. Не изменяйте себе», — пишут комментаторы.
Сама Билык на комментарии не отвечает и не объясняет, почему она начинает эти разговоры о семье и любви.
Напомним, что Билык замужем за известным российским стилистом Асланом Ахмадовым. Они вместе воспитывают маленького сына.
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