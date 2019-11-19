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Питон решил закусить леопардом, но сам стал жертвой предполагаемого обеда (фото, видео)
На видео, снятое в одном из заповедников Кении, попала ожесточенная схватка леопарда с питоном. Гигантская рептилия напала на большую кошку, решив подзакусить. Казалось, леопарду пришел конец: змея успела обвить его своими кольцами. Однако хищник оказался не так просто. Он сумел вырваться из объятий змеи и сам ее атаковал. Дело закончилось тем, что предполагаемый обед проломил питону череп.
«В борьбе за выживание побеждает сильнейший», — пишет издание Latest Sightings.
Бой леопарда с питоном также сфотографировал оказавшийся на месте событий канадский фотограф Майк Уэлтон.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как крокодил отбил многочисленные попытки леопарда украсть его обед.
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