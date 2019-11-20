Съемка в Playboy обернулась трагедией: в РФ чиновница из-за фотосессии лишилась работы и квартиры

Мир

Съемка в журнале Playboy, где любят показать себя во всей красе украинские звезды, может приносить не только удовольствие и любовь поклонников, но и разочарование. Так, после майской фотосессии в популярном издании россиянку Анну Ануфриеву уволили из государственного учреждения, а теперь она вынуждена продавать квартиру из-за нехватки средств для выплаты ипотеки. Об этом пишет КП.

«Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любимы. Прости, что я где-то была небрежной, это оттого, что я слабая и многое не умею, а особенно просить чьей-то помощи. Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти», — поделилась Анна в соцсети.

В свою очередь, другое российское издание, 72.ru, сообщило, что из-за обрушившейся волны негатива у девушки начались проблемы со здоровьем, а отец Анны вообще перестал с ней общаться.

В мае тюменка решила побороться за титул девушки года, приняв участие в конкурсе журнала Playboy. Позднее стало известно, что Ануфриева лишилась работы. Девушка отказалась от комментариев, заявив, что это будет неэтично по отношению к работодателю.

Тогда же российская редакция Playboy предложила Анне принять участие в кастинге журнала. «Очень жаль, что публикация эротической фотосессии — до сих пор рискованный шаг для женщин, способный повлечь за собой проблемы», — сказали в Playboy. За Анну вступилась и «девушка года Playboy 2018» Лидия Пономарева, которая тоже родом из Тюмени.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», более успешно сложилась судьбы другой российской модели Playboy Марии Лиман: она получила предложение возглавить пресс-службу мэрии города Ростова-на-Дону.

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