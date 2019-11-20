Украина

Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, ранее горячо приветствовавший решение Международного Суда Правосудия ООН, заявил, что Украина и ЕС во время переговоров e формате Комитета ассоциации в торговом складе начали диалог о взаимном признании уполномоченных экономических операторов, или о подготовке так называемого «таможенного безвиза». Об этом пишет «Укринформ».

По словам чиновника, в Украине уже принято соответствующее законодательство, над внедрением которого стороны будут совместно работать в течение 12 месяцев.

«Таким образом, где-то на конец следующего года мы можем выйти на этап начала переговоров о взаимном признании. Тогда мы выйдем на формализованный «трек», это уже не будет политическое обещание. Если такие формальные переговоры начнутся, где-то в 21 году мы можем получить «таможенный безвиз», — сказал Качка.

Он заметил, что такого рода соглашение с ЕС будет касаться украинских экспортеров и импортеров, — всех компаний, которые торгуют с Евросоюзом. По его словам, на практике это может означать, что украинская таможня будет интегрирована в таможенную систему Европейского союза, что может позволить, к примеру, украинскому экспортеру, который имеет статус авторизованного экономического оператора, перевозить товар в Германию.

«Мы имеем большую поддержку со стороны Евросоюза, потому что здесь все понимают: это будет означать снятие ограничений на товарооборот и очень существенное снижение всех коррупционных рисков», — добавил Качка.

Напомним, что в начале года Украина приняла решение выйти из соглашения «Об общих условиях поставок товаров между организациями государств-участников СНГ».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре Тарас Качка заявил о том, что параметры работы обновления Соглашения об ассоциации Украина-ЕС могут быть конкретизированы до конца 2019 года в сторону увеличения.

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