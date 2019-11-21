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Странная семейка: подруга Меган Маркл рассказала «всю правду» об отношениях между родственниками королевы (фото)

10:41 21 ноября 2019 216
Меган Маркл и принц Гарри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Некая близкая подруга Меган Маркл, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала американскому изданию People об отношениях в королевской семье Великобритании. По ее словам, Меган и Гарри все больше ощущают свою изоляцию от остальных родственников, и им тяжело это переносить.

Ранее герцог и герцогиня Сассекские дали эмоциональные интервью в рамках документального фильма «Гарри и Меган: Африканское путешествие». Так, Гарри рассказал о том, как пытается защитить свою семью от назойливого внимания прессы, вспоминая гибель своей матери принцессы Дианы, которую преследовали папарацци. А Меган пожаловалась на то, в каком напряжении жила во время своей беременности и первых месяцев материнства. Она дала понять, что жизнь во дворце — не такая уж сказка, как может кому-то показаться, и что она «не живет, а существует». «Не многие люди спрашивали, все ли у меня в порядке», — сказала она.

Гарри также фактически подтвердил слухи об отчуждении между ним его старшим братом Уильямом, заявив, что они «идут разными дорогами» и у них бывают «плохие дни».

После выхода в эфир этого фильма представители принца Уильяма заявили, что Его Высочество «беспокоится» за брата и невестку и «надеется, что с ними все в порядке».

Однако анонимная подруга Меган утверждает, что даже после этих интервью ничего не изменилось. Принц и бывшая американская актриса, открывшие миру свою боль, по-прежнему чувствуют себя обиженными и уязвимыми. Все уже в курсе о том, какой они переживают эмоциональный стресс, но это не сблизило Сассексов с остальными членами семьи. «Не было никакого разворота на 180 градусов. Ничего не изменилось. Они не разговаривают, не интересуются, как у них дела, никто не присылает текстовых сообщений», — заявила она.

«Это странная семья. Никто из них особо не оказывает поддержки другим… Они не хвалят друг друга. Никогда не позвонят, чтобы просто сказать: «Это была прекрасная речь», — рассказала People королевский биограф Пенни Джунор.

Источник издания Express подтвердил, что между Сассексами и Кембриджами действительно уже давно пролегла трещина. Они просто выполняют свои обязанности — делают то, что должны делать на благо семьи. И на этом все. Уильям и Кейт сейчас сфокусированы на подготовке к своим будущим ролям короля и королевы-консорт. И между братьями наблюдается некоторая конкуренция, которая повлияла на их отношения.

К слову, подруги Меган уже не в первый раз анонимно общаются с журналистами People. Ранее они рассказали о существовании письма Меган к ее отцу Томасу Марклу. Позже это послание, опубликованное изданием Daily Mail, стало поводом для обращения герцогини в суд.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II «уволила» сына: принц Эндрю сложил с себя королевские полномочия.

Читайте также: Королева Елизавета и принц Филипп отмечают 72-летие со дня своей свадьбы порознь.

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