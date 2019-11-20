Шепелев разрешил их с Жанной Фриске 6-летнему сыну покрасить волосы

Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Шепелев, угодивший в скандал с Лерой Кудрявцевой, рассказал о взрослых увлечениях 6-летнего сына Платона, которого после смерти Жанны Фриске воспитывает один. Звездный отец рассказал, что разрешил мальчику покрасить волосы. Платон, которому нравится группа «Нирвана», хочет быть похожим на своего кумира Курта Кобейна. Дмитрий говорит, что Платон развит не годам.

«Ему скоро семь, он любит Нирвану и попросил разрешение покрасить волосы. Как у Курта. Когда мне было шесть, я ходил в садик. Меня постоянно тошнило от манной каши и чая с молоком. Я ходил в позорных колготках. Они сползали с ноги и нелепо волочились по полу. Мой музыкальный максимум — пластинка с песнями из кинофильма „Жестокий романс“. „Мохнатый шмель“… Это 1990-й год», — вспомнил свое детство в Минске Шепелев.

Его сын растет совершенно иным. Он гораздо взрослее, считает Шепелев.

«2019-й. Мой сын слушает Нирвану и просит на Новый год электрогитару! Реально наши дети взрослеют быстрее чем мы — „Мохнатый Шмель“ и „Smells like teen spirit“ чувствуете разницу? Кстати, я разрешил сыну покрасить волосы», — рассказал Дмитрий.

Напомним, Шепелев подтвердил отношения с Екатериной Тулуповой и опубликовал первое совместное фото. Говорят, пара готовится к свадьбе. Одна из подписчиц в сети предположила, что Дмитрий — гей. Тот отшутился, упомянув в комментарии Леру Кудрявцеву и намекнув на ее роман с Лазаревым. Разгорелся скандал. Лера пригрозила раскрыть правду о Шепелеве. Он в ответ потроллил телеведущую. За Шепелева вступился продюсер Андрей Разин и обещал уничтожить ее, если та обидит Диму и сына.

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