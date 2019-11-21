«Мексиканский сериал» продолжается: молодой любовник бросил экс-жену Джигарханяна из-за ее измены

Шоу-бизнес

Главные действующие лица российского «мексиканского сериала» — певец Прохор Шаляпин и его возлюбленная, «киевская пианистка» Виталина Цымбалюк-Романовская расстались.

Об этом пишет КП.

Причиной стали подозрения в неверности бывшей супруги народного артиста Армена Джигарханяна.

Так, в эфире ток-шоу Дмитрия Шепелева «На самом деле» некогда пылко влюбленные выяснили отношения на всю страну. Экс-подруга Шаляпина Татьяна Гудзева, утверждающая, что родила от него ребенка, обвинила соперницу в адюльтере. Перед телекамерами она заявила, что в соцсети ей прислали фотографии, доказывающие неверность Виталины.

Кроме того, Гудзева подтвердила, что живёт с Прохором под одной крышей уже около двух недель.

«Мы с ним начали прочно общаться месяц назад, а живет он у меня около двух недель. Я уже давно говорила, что мы с ним не прекращали общаться. Сейчас все изменилось, потому что около месяца назад я узнала, что мне скинули подписчики в соцсетях фотографии Виталины с другим мужчиной. И я сообщила Прохору об этом. Он захотел посмотреть и приехал ко мне», — высказалась Татьяна.

Цымбалюк-Романовская начисто отвергла все обвинения, пояснив, что не знает, о каких снимках идет речь, и что если ее и засняли в компании какого-то мужчины, то это явно кто-то из друзей и коллег, коих множество. Когда «компромат» все же предъявили, выяснилось, что снимки сделали, когда Виталина ходила в театр с неким мужчиной. На это она парировала: пришлось, ведь Прохор не любит театры.

Однако Шаляпин не поверил. По его словам, он ранее пытался выяснять у подруги насчет встреч с другими мужчинами — слухи об этом появились в таблоидах еще летом — но она не желала объясняться.

В конце выпуска передачи в студии появился некий Николай Силуянов, который заявил, что у него роман с пианисткой: «Виталина — моя женщина!»

Телевизионщики сохранили интригу, пообещав показать развязку драматического эфира в следующем выпуске программы. Но уже в этом Шаляпин и Цымбалюк-Романовская официально подтвердили, что сейчас их отношения на «паузе». Инициатором, как считается, стал Прохор.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после известий о госпитализации Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отвергла напрочь даже саму идею воссоединения с ним, указав в качестве причины солидный возраст артиста.

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