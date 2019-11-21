25 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский отоларинголог Борис Миронюк

Здоровье и медицина

— У ребенка, начавшего ходить в детский сад, в первый год катаральные заболевания, при которых повышается температура, болит горло, возникают насморк, кашель, могут быть до 10—12 раз, и это считается нормой, — рассказывает старший научный сотрудник отдела ЛОР-патологии детского возраста Института отоларингологии имени А. И. Коломийченко НАМН Украины кандидат медицинских наук Борис Миронюк. — Иммунные органы (в том числе и аденоидные вегетации) встречаются с новыми для них вирусами и бактериями — вырабатывается так называемый социальный иммунитет. Но он иногда дает сбой. Ребенок начинает хуже слышать. Или у него случаются остановки дыхания во сне — апноэ. Они опасны тем, что некоторое время мозг не получает кислород. Тогда увеличенные аденоидные вегетации, согласно протоколам, нужно удалить. Операция делается с помощью эндоскопа, под контролем видеокамеры, а не «вслепую», как раньше. Правда, есть методики, когда врач частично оставляет иммунную ткань, чтобы она работала — защищала дыхательные пути от проникновения микробов. Тогда при встрече с инфекцией, например вирусом ветряной оспы или Эпштейна-Барр, возможно повторное разрастание лимфоидной ткани.

— Что делать, если у ребенка случаются частые ангины?

— Ангина — это заболевание небных миндалин. Опасно, если она возникает больше трех раз в год, был паратонзиллярный абсцесс. И при этом консервативное лечение неэффективно, плохие показатели анализов, высок риск осложнений. Тогда миндалины лучше удалить. Но бывают и недолеченные ангины. Раньше к лечению подходили более основательно: детей ставили на диспансерный учет, при ангине назначали, кроме препаратов, уменьшающих симптомы, курс антибактериальной терапии, затем — физиотерапевтические процедуры. После этого была реабилитация в санатории, летом ребенка вывозили на море. А сейчас больной пять дней пропил антибиотики — и в школу или садик. Вот ангина и может дать рецидив.

Почему аденоиды увеличиваются? Как уточняют диагноз и лечат аденоидные вегетации? Когда необходимо удалять миндалины? Что делать, если ухудшился слух? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 25 ноября, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский отоларинголог кандидат медицинских наук Борис Николаевич Миронюк. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 5 декабря

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