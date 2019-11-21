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Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева просит суд отменить наказание
Виновница кровавого ДТП в Харькове Елена Зайцева, которую приговорили к 10 годам заключения, подала жалобу в Верховный суд. Об этом журналист Татьяна Доцяк сообщает в Facebook.
Елена Зайцева просит отменить приговор и закрыть производство либо сократить срок заключения до 5 лет условного наказания
«Возмещение же Зайцева просит разделить с Дроновым 70 на 30. 70 процентов Дронову, конечно. Суд пока не принял жалобу к рассмотрению, оставил без движения — юридическим термином, потому что жалоба оформлена ненадлежащим образом», — пишет Доцяк.
Суд дал адвокату Зайцевой на устранение недостатков 15 дней. Геннадий Дронов тоже подал жалобу в Верховный суд.
Ранее сообщалось, что в Харькове суд снял арест с автомобиля Lexus, на котором Зайцева совершила ДТП.
Фото: sq.com.ua
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