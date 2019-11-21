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Происшествия

Кровавое ДТП в Харькове: Зайцева просит суд отменить наказание

17:53 21 ноября 2019 24
Елена Зайцева
Инф. «ФАКТОВ»

Виновница кровавого ДТП в Харькове Елена Зайцева, которую приговорили к 10 годам заключения, подала жалобу в Верховный суд. Об этом журналист Татьяна Доцяк сообщает в Facebook.

Елена Зайцева просит отменить приговор и закрыть производство либо сократить срок заключения до 5 лет условного наказания

«Возмещение же Зайцева просит разделить с Дроновым 70 на 30. 70 процентов Дронову, конечно. Суд пока не принял жалобу к рассмотрению, оставил без движения — юридическим термином, потому что жалоба оформлена ненадлежащим образом», — пишет Доцяк.

Суд дал адвокату Зайцевой на устранение недостатков 15 дней. Геннадий Дронов тоже подал жалобу в Верховный суд.

Ранее сообщалось, что в Харькове суд снял арест с автомобиля Lexus, на котором Зайцева совершила ДТП.

Фото: sq.com.ua

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