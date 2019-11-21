- 08:25 Умер один из лучших характерных актеров Голливуда
- 08:11 Ампутация руки позволила безнадежно больной раком девушке найти свою любовь и выйти замуж
- 08:10 Участвовал в незаконных схемах Курченко? СМИ рассказали о потерпевшем крушение танкере Delfi
- 07:47 Лук и чеснок замедляют старение: как избавиться от характерного запаха изо рта
- 07:38 Конечности пешеходов разбросало по дороге: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП на трассе Киев-Чернигов
- 07:33 В разгар Голодомора магазины «Торгсин» скупили за бесценок у умиравших украинцев более 9 тонн золота
- 07:17 Сильные морозы и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
- 06:50 "Пусть будут пустые залы": в Госдуме РФ призвали зрителей совершить подлость против Софии Ротару
- 06:46 К Земле приближается опасный астероид: что об этом известно
- 06:45 «Чучело!» Внук Пугачевой побрился наголо
- 06:35 Шутила на тему секса со старшеклассниками: учительницу истории уволили за "аморалку"
- 06:26 Муж Анастасии Заворотнюк удалил все ее фото, заставив подумать о самом плохом
Лук и чеснок замедляют старение: как избавиться от характерного запаха изо рта
Для профилактики простуды врачи рекомендуют в холодное время года есть лук и чеснок. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла лук и чеснок в список продуктов, которые укрепляют иммунитет и останавливают рост раковых клеток.
По мнению французских ученых, при употреблении 18 граммов чеснока в неделю на 30 процентов снижается вероятность рака кишечника и на 50 процентов — рака желудка.
Читайте также: Петрушка содержит ударную дозу витаминов и минералов: как вылечить простуду без лекарств
Специалисты проанализировали особенности питания жителей средиземноморских стран, которые добавляют в блюда много лука и чеснока. Рак кишечника, пищевода и желудка у них встречается крайне редко. А японские ученые из Университета Кумамото заявили, что лук тормозит рост рака яичников. Лук запускает процессы, заставляющие раковые клетки уничтожать себя. Чеснок обладает способностью связывать токсины и выводить их из организма, а еще активирует белые кровяные клетки, которые поглощают и убивают раковые.
Во всем мире ученые высказывали предположение о том, что при употреблении лука и чеснока в организме снижается уровень свободных радикалов и замедляются процессы старения. Также специалисты заметили, что при употреблении лука и чеснока снижается уровень холестерина в крови. Соединения чеснока зарубежные ученые планируют применять для борьбы с золотистым стафилококком и синегнойной палочкой, а также лечения хронических ран у больных сахарным диабетом. Полезен чеснок для сердца и суставов.
Читайте также: Помогут специи: врач рассказал, как обезопасить себя от гриппа и ОРВИ
Но, к сожалению, даже те, кто любит лук и чеснок, опасаются их есть, так как потом даже после чистки зубов избавиться от характерного запаха изо рта очень сложно. Специалисты из Университета Огайо утверждают, что запах улетучится, если съесть яблоко, мяту или салат-латук сразу после употребления чеснока.
Добровольцам давали три грамма чеснока, который нужно было жевать в течение 25 секунд. Затем им предлагали простую воду, сырое яблоко, яблочный сок или термически обработанное яблоко, сырой или обработанный латук, сырую мяту или мятный сок. После оценивался уровень летучих веществ при дыхании. Выяснилось, что сырые яблоко и латук снижали концентрацию летучих веществ минимум на 50 процентов в первые 30 минут. Листья мяты действовали еще лучше. Яблочный и мятный соки сокращали уровень летучих веществ, но не так хорошо, как сырое яблоко или листья мяты.
Читайте также: Почему зимой полезна жирная пища и как питаться при гриппе и ОРВИ, — советы врача
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"