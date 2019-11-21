Лук и чеснок замедляют старение: как избавиться от характерного запаха изо рта

Здоровье и медицина

Для профилактики простуды врачи рекомендуют в холодное время года есть лук и чеснок. А Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла лук и чеснок в список продуктов, которые укрепляют иммунитет и останавливают рост раковых клеток.

По мнению французских ученых, при употреблении 18 граммов чеснока в неделю на 30 процентов снижается вероятность рака кишечника и на 50 процентов — рака желудка.

Специалисты проанализировали особенности питания жителей средиземноморских стран, которые добавляют в блюда много лука и чеснока. Рак кишечника, пищевода и желудка у них встречается крайне редко. А японские ученые из Университета Кумамото заявили, что лук тормозит рост рака яичников. Лук запускает процессы, заставляющие раковые клетки уничтожать себя. Чеснок обладает способностью связывать токсины и выводить их из организма, а еще активирует белые кровяные клетки, которые поглощают и убивают раковые.

Во всем мире ученые высказывали предположение о том, что при употреблении лука и чеснока в организме снижается уровень свободных радикалов и замедляются процессы старения. Также специалисты заметили, что при употреблении лука и чеснока снижается уровень холестерина в крови. Соединения чеснока зарубежные ученые планируют применять для борьбы с золотистым стафилококком и синегнойной палочкой, а также лечения хронических ран у больных сахарным диабетом. Полезен чеснок для сердца и суставов.

Но, к сожалению, даже те, кто любит лук и чеснок, опасаются их есть, так как потом даже после чистки зубов избавиться от характерного запаха изо рта очень сложно. Специалисты из Университета Огайо утверждают, что запах улетучится, если съесть яблоко, мяту или салат-латук сразу после употребления чеснока.

Добровольцам давали три грамма чеснока, который нужно было жевать в течение 25 секунд. Затем им предлагали простую воду, сырое яблоко, яблочный сок или термически обработанное яблоко, сырой или обработанный латук, сырую мяту или мятный сок. После оценивался уровень летучих веществ при дыхании. Выяснилось, что сырые яблоко и латук снижали концентрацию летучих веществ минимум на 50 процентов в первые 30 минут. Листья мяты действовали еще лучше. Яблочный и мятный соки сокращали уровень летучих веществ, но не так хорошо, как сырое яблоко или листья мяты.

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