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Здоровье и медицина

Петрушка содержит ударную дозу витаминов и минералов: как вылечить простуду без лекарств

8:09 10 ноября 2019 218
как вылечить простуду без лекарств
Екатерина ДМИТРИЕВА, «ФАКТЫ»

Нос заложило, глаза слезятся, поднялась небольшая температура. Эти симптомы говорят о простуде, а ее причиной чаще всего является переохлаждение или контакт с вирусами. Как обойтись без лекарств, используя только народные средства?

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как узнать, что организму не хватает витаминов, и в каких продуктах содержится витамин С

Пряности — природные биологически активные добавки. Практически все специи имеют лечебные и профилактические свойства. Куркуму, лавровый лист, корицу, орегано, корень сельдерея можно добавлять в пищу во время простуды. Они обладают противовоспалительным эффектом, помогают повысить иммунитет.

Имбирь содержит больше десяти антивирусных веществ. Он обладает иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами, оказывает потогонный эффект, благодаря чему из организма выводятся токсины. Можно приготовить такой настой: две чайные ложки измельченного корня имбиря залить литром кипятка и настаивать в термосе как минимум в течение часа. Хорошо добавлять имбирь в зеленый чай.

Лук оказывает антисептическое и бактерицидное действие, помогает при простудных заболеваниях и убивает вирусы. Кроме того, способствует снижению уровня холестерина в крови и понижает уровень сахара в организме.

Чеснок — природный антибиотик, он богат кальцием, фосфором, селеном, витамином В, эфирными маслами и фитонцидами. Но важно помнить, что лечебными свойствами обладает только сырой чеснок.

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Зелень (петрушка, укроп, базилик) — кладезь полезных и питательных веществ. В ней много фолиевой кислоты, которая играет важную роль в росте и размножении клеток, защищающих от болезнетворных микроорганизмов. Например, одна чайная ложка измельченной петрушки обеспечит ударной дозой витаминов и минералов. Благодаря содержанию почти всех витаминов, кальция, железа и фосфора петрушка хорошо помогает при простуде и гриппе.

Гранат содержит шесть ценных аминокислот, танин, клетчатку, калий, натрий, кальций, марганец, железо, магний и ряд витаминов. Сок граната рекомендуется пить при простудных и инфекционных заболеваниях в качестве противовоспалительного и тонизирующего средства. Полезен сок и при анемии, для восстановления организма после болезни.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что ученые нашли универсальное средство от насморка и боли в горле.

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