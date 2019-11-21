Украина

Дело о взятке в ОП: в суд направили апелляцию

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд апелляционные жалобы на меры пресечения, применяемые к подозреваемым в деле о взятке в Офисе президента. Об этом САП сообщает в Facebook.

Заявляется, что прокурор САП не согласен с решением суда первой инстанции о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для руководительницы одного из главных департаментов Офиса президента.

Прокурор настаивает на более строгой мере — содержании под стражей с альтернативой внесения 7,684 млн гривень залога.

Также направлена еще одна жалоба прокурора — об увеличении размера залога для экс-заместителя министра культуры Украины.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд решил применить к руководителю одного из главных департаментов ОП Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Бывшая замминистра культуры Виктория Лесничая была арестована на два месяца с альтернативой внесения залога в размере 576 300 грн.

Фото: ICTV

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