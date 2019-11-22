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Арахамию вызвали в НАБУ из-за взяток "слугам народа"
Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия получил повестку из Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), расследующего дело о взятках народным депутатам фракции. Напомним, Анна Скороход, которую за ее позицию исключили из фракции «Слуга народа», заявила, что зарплату в конвертах получают нардепы монобольшинства, которые во всем выполняют указания руководства фракции.
По словам депутата в эфире политического ток-шоу на канале «1+1», в НАБУ он отправится вместе с адвокатом.
«Я, кстати, уже иду в НАБУ… У меня есть повестка, я иду с адвокатом в НАБУ давать эти показания», — сказал Арахамия.
Одновременно в Генпрокуратуре заявили, что в делах о взяточничестве могут быть другие процессуальные средства доказательства, кроме полиграфа и простого допроса.
Напомним, проверка «слуг» на полиграфе подтвердила, что взятки предлагали.
«ФАКТЫ» писали, какую реакцию вызвало «полиграф-шоу» в сети.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...