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Путин ищет себе преемника: в России сделали любопытное заявление
Президент России Владимир Путин ищет человека, который смог бы заменить его на посту и продолжить сегодняшнюю имперскую политику.
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее предположил, что преемником Путина может стать человек в возрасте 40−50 лет, который будет обладать «сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует суверенитетом России и статусом великой державы ради заморских «печенек».
По словам гендиректора МИА «Россия сегодня», кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева, Путин думает об этом с утра до вечера. Об этом Киселев рассказал на лекции студентам МГУ, передает российский РБК.
«Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», — уточнил
Киселев и напомнил, что Путин оказался у власти по воле тогдашнего президента Ельцина.
«Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы», — пояснил Киселев.
Напомним, полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Это означает, что Путин, который был избран главой государства в 2012 году и переизбран в 2018 году, не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.
Как писали «ФАКТЫ», после проведения протестных акций в Москве, президент России Владимир Путин поручил правительству страны регулярно изучать потребительские предпочтения и поведение молодежи в интернете.
Об агрессивной политике российского президента неоднократно высказывались оппозиционно настроенные политики и журналисты. В частности, военный эксперт Александр Гольц считает, что Кремль открыто ведет подготовку к ядерной войне.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..