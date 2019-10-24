Путин ищет себе преемника: в России сделали любопытное заявление

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Президент России Владимир Путин ищет человека, который смог бы заменить его на посту и продолжить сегодняшнюю имперскую политику.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров ранее предположил, что преемником Путина может стать человек в возрасте 40−50 лет, который будет обладать «сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует суверенитетом России и статусом великой державы ради заморских «печенек».

По словам гендиректора МИА «Россия сегодня», кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева, Путин думает об этом с утра до вечера. Об этом Киселев рассказал на лекции студентам МГУ, передает российский РБК.

«Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника. Я считаю, что любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти», — уточнил

Киселев и напомнил, что Путин оказался у власти по воле тогдашнего президента Ельцина.

«Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы», — пояснил Киселев.

Напомним, полномочия Путина на посту президента истекут в 2024 году. Согласно Конституции России, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд. Это означает, что Путин, который был избран главой государства в 2012 году и переизбран в 2018 году, не сможет участвовать в президентских выборах 2024 года.

Как писали «ФАКТЫ», после проведения протестных акций в Москве, президент России Владимир Путин поручил правительству страны регулярно изучать потребительские предпочтения и поведение молодежи в интернете.

Об агрессивной политике российского президента неоднократно высказывались оппозиционно настроенные политики и журналисты. В частности, военный эксперт Александр Гольц считает, что Кремль открыто ведет подготовку к ядерной войне.

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