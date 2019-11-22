Общество и люди

После выхода на экраны нашумевшего сериала «Чернобыль» от НВО прототипу одной из героинь фильма Людмиле Игнатенко пришлось покинуть Киев из-за повышенного внимания журналистов.

В интервью Би-би-си Игнатенко, чей муж одним из первых приехал тушить пожар на месте аварии на ЧАЭС, высказала недовольство тем, что создатели сериала сделали ее главной героиней без ее ведома. При этом до начала съемок представители компании предлагали женщине стать консультантом на съемках. Она согласилась, но этого не произошло.



Посмотрев фильм, Людмила нашла много несоответствий.



Она вспомнила, как беременной навещала мужа в больнице в Москве. В тот момент она только начала понимать, что произошла действительно страшная катастрофа, но последствий все еще не осознавала.



Женщина отметила умирающий Василий Игнатенко в больнице был спокоен и молчалив. Поэтому ей больно было смотреть, как показали ее мужа, который кричал в истерике в больнице.



Она также вспомнила случай, который произошел уже после похорон мужа, в октябре 1986 года. Людмилу предупредили из МВД, что к ней придут дипломаты из пяти стран и будут предлагать уехать, предоставить там жилье, работу и лечение. От нее потребовали ответить, что все хорошо и она никуда уезжать не хочет. Так она и сделала.



Напомним, весной, после выхода мини-сериала «Чернобыль» от компании HBO, зону отчуждения на ЧАЭС массово стали посещать туристы. По официальным данным, за 10 месяцев этого года на ЧАЭС побывало почти 108 тысяч туристов.

«Гибель мужа мне предсказала гадалка», — интервью с вдовой ликвидатора аварии на ЧАЭС Василия Игнатенко" читайте на сайте «ФАКТОВ».

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