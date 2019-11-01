В зоне ЧАЭС зарегистрировали новый "туристический" рекорд

Украина

После выхода в свет популярного американского сериала «Чернобыль», зону отчуждения стало посещать все больше не только украинцев, но и иностранных граждан.

За 10 месяцев этого года на ЧАЭС побывало почти 108 тысяч туристов. Об этом сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения, пишет Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным агенства, это на 75 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего в Чернобыле побывало туристов из Великобритании — 15 738, Польши — 9378, Германии — 7826, США — 5580, Чехии — 4063.

Кроме того, среди гостей зоны было 22 468 украинцев.

Госагентство подтверждает, что бум посещаемости начался весной после выхода мини-сериала «Чернобыль» от компании HBO.

Как ранее писали «ФАКТЫ», радиолокационную станцию «Дуга» возле Чернобыля креативные художники превратили в уникальный арт-обьект.

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