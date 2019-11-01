- 21:57 20-летнюю футболистку убили в драке из-за мобильного телефона
- 21:50 "Слуги народа" решили отменить ответственность за самогоноварение
- 21:24 В зоне ЧАЭС зарегистрировали новый "туристический" рекорд
- 20:59 Отставка Яременко и борьба с отмыванием доходов: чем запомнилась Рада 1 ноября (полное видео заседания)
- 20:31 Под Черниговом люди вышли на массовый протест из-за странной гибели подростка
- 19:56 В Чернигове представили нового главу области: что известно об Андрее Прокопенко
- 19:40 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Львов»: расписание трансляций матчей 13-го тура чемпионата Украины
- 19:36 Судьи не успели дочитать два тома: решение по делу Дубневича отложили
- 19:24 Дипломатический скандал от Макрона: посла Франции вызвали в МИД Украины
- 19:20 Оскандалившийся нардеп Яременко подал в отставку, чтобы "спасти украинский парламентаризм"
- 18:58 Конец похитителя людей: в Николаеве обезвредили банду чеченца Апти
- 18:44 Похмеляетесь ли вы по утрам? В Крыму проводят странный опрос педагогов
В зоне ЧАЭС зарегистрировали новый "туристический" рекорд
После выхода в свет популярного американского сериала «Чернобыль», зону отчуждения стало посещать все больше не только украинцев, но и иностранных граждан.
За 10 месяцев этого года на ЧАЭС побывало почти 108 тысяч туристов. Об этом сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения, пишет Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
По данным агенства, это на 75 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего в Чернобыле побывало туристов из Великобритании — 15 738, Польши — 9378, Германии — 7826, США — 5580, Чехии — 4063.
Кроме того, среди гостей зоны было 22 468 украинцев.
Госагентство подтверждает, что бум посещаемости начался весной после выхода мини-сериала «Чернобыль» от компании HBO.
Как ранее писали «ФАКТЫ», радиолокационную станцию «Дуга» возле Чернобыля креативные художники превратили в уникальный арт-обьект.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!