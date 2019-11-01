24.65 / 24.92 27.36 / 27.79
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В зоне ЧАЭС зарегистрировали новый "туристический" рекорд

21:24 1 ноября 2019 39
зона отчуждения
Инф. «ФАКТОВ»

После выхода в свет популярного американского сериала «Чернобыль», зону отчуждения стало посещать все больше не только украинцев, но и иностранных граждан.

За 10 месяцев этого года на ЧАЭС побывало почти 108 тысяч туристов. Об этом сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения, пишет Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

По данным агенства, это на 75 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего в Чернобыле побывало туристов из Великобритании — 15 738, Польши — 9378, Германии — 7826, США — 5580, Чехии — 4063.

Кроме того, среди гостей зоны было 22 468 украинцев.

Госагентство подтверждает, что бум посещаемости начался весной после выхода мини-сериала «Чернобыль» от компании HBO.

Как ранее писали «ФАКТЫ», радиолокационную станцию «Дуга» возле Чернобыля креативные художники превратили в уникальный арт-обьект.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Гороскоп

Гороскоп на 2 ноября для всех знаков зодиака

Мария Шукшина

Секс-скандал с Андреем Малаховым: еще одна актриса выступила с обвинениями в адрес телеведущего

Алла Пугачева

Пугачевой больше нет: в России ошарашили странной новостью

модный маникюр осень 2019

Новые тренды в маникюре: сочетания цветов, акварель (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер