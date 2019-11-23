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Сильные морозы и ветер: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные
Похолодание, которое началось в Украине 21 ноября, продолжится и в выходные. будет больше соответствовать концу осени. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах столбик термометра в ночные часы может опускаться до минус 10−12 градусов.
В субботу, 23 ноября, днем без осадков, скорость ветра — до 10 метров в секунду. Днем в восточных областях — до 3 градусов мороза, а на севере и в центре — минус 1. Ночью будет до минус 11 градусов на востоке, до 7−9 на севере и до минус 2−4 на западе страны. В Закарпатье днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.
Синоптики предупреждают, что в восточных и южных областях порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, в Приазовье — 25 м/с.
В воскресенье, 24 ноября, также сухо, но ветрено, порывы — до 12 метров в секунду. Днем будет морозно на севере, в центре и на востоке — до минус 1. Ночные температуры будут колебаться от минус 2 до минус 10 градусов. В Закарпатской области все еще тепло — до 10 градусов с плюсом.
Как ранее сообщалось, Укргидрометцентр прогнозирует, что этой зимой Украине грозят самые сильные морозы за последние десятилетия.
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