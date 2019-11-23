- 14:49 Украинцам обещают паспорта в смартфоне: что об этом известно
- 14:33 В Киеве напали на участников Транс-Марша
- 14:25 Крушение танкера Delfi: появилась тревожная информация о разливе нефти
- 14:15 У экс-тренера «Реала» диагностировали рак
- 13:52 Валялись на полу и матерились: Басков и Крутой подрались в аэропорту
- 13:51 Действовали под «крышей» ГПУ: в Одессе задержали банду вымогателей
- 13:40 В разведке рассказали о серьезных потерях боевиков на Донбассе
- 13:29 Не хотела вешать портрет: Трамп обиделся на экс-посла в Украине Йованович
- 12:59 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Челси»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
- 12:57 На дорогах настоящий каток: озвучено важное предупреждение
- 12:42 На трассе Киев-Чоп иностранец устроил масштабную аварию: есть погибшие и пострадавшие
- 12:16 Крушение танкера у берегов Одессы: спасенный моряк рассказал о происшествии и владельце судна
Украинцам обещают паспорта в смартфоне: что об этом известно
Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который выступал за ликвидацию традиционных пресс-служб в правительстве, озвучил следующее новшество.
В интервью «Радио Свобода» Федоров анонсировал запуск электронного паспорта гражданина, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона.
Глава ведомства отметил, что запуск электронного паспорта планируется в начале 2020 года.
«Я думаю, что в начале следующего года мы уже запустим паспорт в электронном формате, где будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне», — сказал Федоров.
По словам чиновника, правительство в ближайшее время намерено перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.
«Мы хотим изменить мышление наших людей, мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон», — пояснил он.
Напомним, ранее в правительстве анонсировали отмену трудовых книжек, запуск реестра электронных больничных и введение электронного документооборота.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.