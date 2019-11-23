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Общество и люди

Украинцам обещают паспорта в смартфоне: что об этом известно

14:49 23 ноября 2019 23
электронный паспорт
Инф. «ФАКТОВ»

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров, который выступал за ликвидацию традиционных пресс-служб в правительстве, озвучил следующее новшество.

В интервью «Радио Свобода» Федоров анонсировал запуск электронного паспорта гражданина, которым можно будет пользоваться с помощью смартфона.

Глава ведомства отметил, что запуск электронного паспорта планируется в начале 2020 года.

«Я думаю, что в начале следующего года мы уже запустим паспорт в электронном формате, где будет возможность получить какие-то услуги уже по паспорту, который есть уже у тебя в смартфоне», — сказал Федоров.

По словам чиновника, правительство в ближайшее время намерено перевести в цифровой вид все документы, начиная от водительского удостоверения и техпаспорта до паспорта гражданина.

«Мы хотим изменить мышление наших людей, мы хотим сделать так, чтобы через год все не думали о пластике, а могли спокойно передвигаться по стране, имея просто смартфон», — пояснил он.

Напомним, ранее в правительстве анонсировали отмену трудовых книжек, запуск реестра электронных больничных и введение электронного документооборота.

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