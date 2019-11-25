Леденящие душу рассказы: в Кабмине открылась выставка против гендерного насилия

Общество и люди

25 ноября на шестом этаже Кабмина открылась выставка, посвященная всемирной акции «16 дней против гендерного насилия». Экспозицию создали при поддержке Фонда ООН в области народонаселения. На стендах организаторы разместили леденящие душу истории о судьбах десяти женщин, подвергшихся домашнему насилию. За каждой скупой строкой — чья-то боль и сломанная судьба. Но каждая из этих женщин нашла в себе силы рассказать о своей драме, а сколько таких, кто стыдится признаться в том, что живет с тираном, не просит помощи у правоохранителей, не обращается в социальные службы. Напомним, в Киеве суд отправил за решетку мужчину, который издевался над женой, унижал ее и запугивал расправой.

Рассказывать — и как можно громче! — о проблемах, которыми наши женщины почему-то не делятся даже с самыми близкими, призвали всех украинок побывавшие на открытии выставки первая леди Елена Зеленская, представитель в Украине Фонда ООН в области народонаселения Хайме Надаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, почетный посол ООН в области народонаселения в Украине, телеведущая Маша Ефросинина, народные депутаты и общественные активисты. В своих выступлениях они констатировали, что невероятными усилиями проблема сдвинулась с мертвой точки. Но работы предстоит очень много, поскольку ежедневно от домашнего насилия страдают тысячи женщин и детей.

К сведению. Социальная акция «16 дней против гендерного насилия» — ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека. Основные задачи кампании — привлечь внимание общественности к предотвращению и противодействию домашнего насилия и торговли людьми и активизировать деятельность государственных учреждений и общественности для объединения усилий по защите прав человека. Официально этот день был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году, но отмечать его начали гораздо раньше, с 1981 года, в память о трагической гибели трех сестер Мирабель, жестоко убитых в 1960 году по приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо.

В этом году в Киеве в рамках акции пройдет серия мероприятий, целью которых является привлечение внимания к проблеме. Состоится также презентация новых стратегий противодействия насилию над женщинами и проекта поддержки пострадавших от домашнего насилия. Интерактивной частью акции, которая начнется в 17:00, станет подсветка Паркового моста через Днепр оранжевым цветом, а также флешмоб с зонтиками оранжевого цвета под лозунгом «Разорви круг насилия».

А в 17:15 с пешеходно-велосипедного моста на Владимирской горке в воздух запустят оранжевые шарики — как призыв к каждому, кто столкнулся с насилием, не оставаться с проблемой наедине.

Номер телефона национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации — 0 800 500 225 или с мобильного — 116 123. Все звонки бесплатные.

Напомним, ранее переехавший в Крым мужчина убил 5-летнюю падчерицу, закопал ее, а потом вместе с младшим ребенком попытался выехать с территории оккупированного полуострова.

А в Днепре женщина издевалась над приемными детьми и держала их дома на цепи.

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