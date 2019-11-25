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Общество и люди

Леденящие душу рассказы: в Кабмине открылась выставка против гендерного насилия

13:52 25 ноября 2019 36
Леденящие душу рассказы: в Кабмине открылась выставка против гендерного насилия
Ольга БЕСПЕРСТОВА, «ФАКТЫ»

25 ноября на шестом этаже Кабмина открылась выставка, посвященная всемирной акции «16 дней против гендерного насилия». Экспозицию создали при поддержке Фонда ООН в области народонаселения. На стендах организаторы разместили леденящие душу истории о судьбах десяти женщин, подвергшихся домашнему насилию. За каждой скупой строкой — чья-то боль и сломанная судьба. Но каждая из этих женщин нашла в себе силы рассказать о своей драме, а сколько таких, кто стыдится признаться в том, что живет с тираном, не просит помощи у правоохранителей, не обращается в социальные службы. Напомним, в Киеве суд отправил за решетку мужчину, который издевался над женой, унижал ее и запугивал расправой.

Рассказывать — и как можно громче! — о проблемах, которыми наши женщины почему-то не делятся даже с самыми близкими, призвали всех украинок побывавшие на открытии выставки первая леди Елена Зеленская, представитель в Украине Фонда ООН в области народонаселения Хайме Надаль, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко, почетный посол ООН в области народонаселения в Украине, телеведущая Маша Ефросинина, народные депутаты и общественные активисты. В своих выступлениях они констатировали, что невероятными усилиями проблема сдвинулась с мертвой точки. Но работы предстоит очень много, поскольку ежедневно от домашнего насилия страдают тысячи женщин и детей.

К сведению. Социальная акция «16 дней против гендерного насилия» — ежегодная международная кампания, которая начинается 25 ноября, в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека. Основные задачи кампании — привлечь внимание общественности к предотвращению и противодействию домашнего насилия и торговли людьми и активизировать деятельность государственных учреждений и общественности для объединения усилий по защите прав человека.

Официально этот день был объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году, но отмечать его начали гораздо раньше, с 1981 года, в память о трагической гибели трех сестер Мирабель, жестоко убитых в 1960 году по приказу доминиканского диктатора Рафаэля Трухильо.

В этом году в Киеве в рамках акции пройдет серия мероприятий, целью которых является привлечение внимания к проблеме. Состоится также презентация новых стратегий противодействия насилию над женщинами и проекта поддержки пострадавших от домашнего насилия. Интерактивной частью акции, которая начнется в 17:00, станет подсветка Паркового моста через Днепр оранжевым цветом, а также флешмоб с зонтиками оранжевого цвета под лозунгом «Разорви круг насилия».

А в 17:15 с пешеходно-велосипедного моста на Владимирской горке в воздух запустят оранжевые шарики — как призыв к каждому, кто столкнулся с насилием, не оставаться с проблемой наедине.

Номер телефона национальной горячей линии по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации — 0 800 500 225 или с мобильного — 116 123. Все звонки бесплатные.

Напомним, ранее переехавший в Крым мужчина убил 5-летнюю падчерицу, закопал ее, а потом вместе с младшим ребенком попытался выехать с территории оккупированного полуострова.

А в Днепре женщина издевалась над приемными детьми и держала их дома на цепи.

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