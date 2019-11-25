- 15:38 Погранслужба сделала важное заявление для пересекающих пропускные пункты в зоне ООС
- 15:36 Под Киевом спецназ обезвредил опасную банду, главарь которой представлялся журналистом
- 15:32 Южный мост в Киеве снова ремонтируют: когда и как ограничат движение транспорта
- 15:25 95 квартал митингует из-за холода в квартирах: красноречивые фото из Кривого Рога
- 15:10 Крушение танкера Delfi: появились данные о загрязнении популярного пляжа под Одессой
- 15:05 Подрыв авто адвоката в Харькове: появилась информация о взрывном устройстве
- 15:05 В Черновцах представили нового главу области: что известно о Сергее Осачуке
- 14:59 Боевики «ДНР» подстрелили женщину, которая шла по улице с 3-летним ребенком
- 14:39 Каждый четвертый избиратель "Слуги народа" считает, что Зеленский ведет страну не туда
- 14:32 Взрыв в Харькове: скрывшиеся с места ЧП киллеры подорвали свое авто
- 14:21 Не видим препятствий: "Нафтогаз" ответил "Газпрому" по транзиту "голубого" топлива
- 14:17 Избитый в ночном клубе заммэра Славянска рассказал, как все произошло
Избитый в ночном клубе заммэра Славянска рассказал, как все произошло
Полиция проводит служебное расследование по поводу инцидента в ночном клуба «Соло» в Славянске на Донетчине, где пострадал заместитель городского головы Андрей Рубан. «ФАКТЫ» связались с потерпевшим.
— Андрей Евгеньевич, на своей странице вы пишете, что претензии к действиям охраны ночного клуба с вашей стороны будут сняты.
— Если они принесут извинения. Жду от них звонка. С владельцем клуба я поговорил, он разделяет мою позицию по поводу этих песен, но я не получил четкого ответа на, будут ли они использовать этот репертуар или нет. Он заверил, что охрана принесет извинения. Однако, как мне известно, инцидентом уже заинтересовались и в Службе безопасности Украины. Возможно потому, что певец Газманов, есть в списке СБУ и Министерства культуры Украины, куда занесены иностранные деятели культуры, угрожающие национальной безопасности Украины, — прокомментировал «ФАКТАМ» заместитель мэра Славянска Андрей Рубан.
В то же время собеседник отметил, что считает действия полиции по обеспечению его прав недостаточными.
— Они не обеспечили процедуру написания заявления, — сказал Андрей Рубан. - В присутствии полиции меня принялись оскорблять двое посетителей. Они угрожали мне расправой, выхватили из рук заявление и порвали его. Я буду писать заявление в полицию по поводу хулиганских действий этих людей, где укажу одного из агрессивных посетителей, я уже знаю, кто это был. А данные второго человека в своем заявлении попрошу установить полицию. У меня есть даже видеозапись инцидента, где фигурирует один из моих обидчиков.
— Вы написали на странице в Facebook, что у вас претензии не к песням на русском языке, которым вы пользуетесь в быту, а к их содержанию — к пропаганде армии Российской Федерации, государства, которое определено законом как страна-агрессор. Там же вы отмечаете, что Россия для вас «умерла в 2014 году». И что во время боевых действий в Славянске был поврежден ваш дом. Насколько сильны были разрушения?
— В моем доме и доме родителей — он по соседству — во время обстрела вылетели стекла, больше пострадал дом родителей. И да, я в быту использую русский язык, но на службе — украинский, конечно. Считаю, что дома человек пусть общается на любом языке и слушает какие угодно песни, но мы не должны это транслировать в общественных местах и имеем право потребовать прекратить трансляцию.
Я во время оккупации Славянска работал в Киеве и в какой-то момент вывез свою семью из города, забрав с собой флаг Украины. Теперь этот флаг находится в моем в кабинете. Это флаг с Евро-2012 — из Донецка, который накануне войны был городом с украинским духом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под пропагандистскую песню Газманова. В свое время в скандал с танцами под песню Газманова попадали и тернопольские полицейские.
Фото со страницы Андрея Рубана в Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...