Избитый в ночном клубе заммэра Славянска рассказал, как все произошло

Происшествия

Полиция проводит служебное расследование по поводу инцидента в ночном клуба «Соло» в Славянске на Донетчине, где пострадал заместитель городского головы Андрей Рубан. «ФАКТЫ» связались с потерпевшим.

— Андрей Евгеньевич, на своей странице вы пишете, что претензии к действиям охраны ночного клуба с вашей стороны будут сняты.

— Если они принесут извинения. Жду от них звонка. С владельцем клуба я поговорил, он разделяет мою позицию по поводу этих песен, но я не получил четкого ответа на, будут ли они использовать этот репертуар или нет. Он заверил, что охрана принесет извинения. Однако, как мне известно, инцидентом уже заинтересовались и в Службе безопасности Украины. Возможно потому, что певец Газманов, есть в списке СБУ и Министерства культуры Украины, куда занесены иностранные деятели культуры, угрожающие национальной безопасности Украины, — прокомментировал «ФАКТАМ» заместитель мэра Славянска Андрей Рубан.

В то же время собеседник отметил, что считает действия полиции по обеспечению его прав недостаточными.

— Они не обеспечили процедуру написания заявления, — сказал Андрей Рубан. - В присутствии полиции меня принялись оскорблять двое посетителей. Они угрожали мне расправой, выхватили из рук заявление и порвали его. Я буду писать заявление в полицию по поводу хулиганских действий этих людей, где укажу одного из агрессивных посетителей, я уже знаю, кто это был. А данные второго человека в своем заявлении попрошу установить полицию. У меня есть даже видеозапись инцидента, где фигурирует один из моих обидчиков.

— Вы написали на странице в Facebook, что у вас претензии не к песням на русском языке, которым вы пользуетесь в быту, а к их содержанию — к пропаганде армии Российской Федерации, государства, которое определено законом как страна-агрессор. Там же вы отмечаете, что Россия для вас «умерла в 2014 году». И что во время боевых действий в Славянске был поврежден ваш дом. Насколько сильны были разрушения?

— В моем доме и доме родителей — он по соседству — во время обстрела вылетели стекла, больше пострадал дом родителей. И да, я в быту использую русский язык, но на службе — украинский, конечно. Считаю, что дома человек пусть общается на любом языке и слушает какие угодно песни, но мы не должны это транслировать в общественных местах и имеем право потребовать прекратить трансляцию.

Я во время оккупации Славянска работал в Киеве и в какой-то момент вывез свою семью из города, забрав с собой флаг Украины. Теперь этот флаг находится в моем в кабинете. Это флаг с Евро-2012 — из Донецка, который накануне войны был городом с украинским духом.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что недавно в Харькове выпускники Академии Национальной гвардии танцевали под пропагандистскую песню Газманова. В свое время в скандал с танцами под песню Газманова попадали и тернопольские полицейские.

Фото со страницы Андрея Рубана в Facebook

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