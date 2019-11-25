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"Будем молиться": Зеленский отреагировал на трагедию с Кулебой
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал пострадавшему в ДТП детскому омбудсмену Николаю Кулебе и его сыновьям скорейшего выздоровления.
«Мы будем молиться, держать кулаки, чтобы все было хорошо и с вами (Кулебой — ред.), и с детьми», — сказал он в видеообращении, записанном во время пешей прогулки по улицам Киева в понедельник.
Напомним, авария произошла 24 ноября около двух часов дня на Одесской трассе, когда Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 10 и 19 лет возвращался в Киев. Автомобиль Toyota выехал на красный свет и въехал в микроавтобус Volkswagen.
На данный момент сам Кулеба и его старший сын находятся в больнице «Феофания». Детский омбудсмен в сознании, у него многочисленные травмы и переломы ребер. Состояние старшего сына тяжелое. Младшего сына перевели в детскую больницу «Охмадет».
После аварии уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба попросил молиться за него и его детей.
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