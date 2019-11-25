23.96 / 24.20 26.34 / 26.73
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Будем молиться": Зеленский отреагировал на трагедию с Кулебой

20:45 25 ноября 2019 257
Кулеба
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал пострадавшему в ДТП детскому омбудсмену Николаю Кулебе и его сыновьям скорейшего выздоровления.

«Мы будем молиться, держать кулаки, чтобы все было хорошо и с вами (Кулебой — ред.), и с детьми», — сказал он в видеообращении, записанном во время пешей прогулки по улицам Киева в понедельник.

Напомним, авария произошла 24 ноября около двух часов дня на Одесской трассе, когда Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями 10 и 19 лет возвращался в Киев. Автомобиль Toyota выехал на красный свет и въехал в микроавтобус Volkswagen.

На данный момент сам Кулеба и его старший сын находятся в больнице «Феофания». Детский омбудсмен в сознании, у него многочисленные травмы и переломы ребер. Состояние старшего сына тяжелое. Младшего сына перевели в детскую больницу «Охмадет».

После аварии уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба попросил молиться за него и его детей.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Янис и Анна

Уже целуются на публике: Седокова впервые вышла в свет с женатым любовником (фото)

Путин

Кругом враги: журналист из Крыма ответил Путину по поводу нападок на русский язык

зеленский

Некрасиво получилось: Зеленский попал в скандал с Голодомором

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер