Украина

Небольшой минус и дождь со снегом: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни

Как и обещали синоптики, со вторника, 26 ноября, в Украине начнет меняться погода — морозы немного ослабнут, им на смену придут дожди, местами со снегом.

26 ноября в западных областях ночью и утром туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Закарпатье днем 5−10 тепла.

На остальной территории без осадков; температура ночью 1−6 градусов мороза, в восточных областях до 9 со знаком «минус», днем от 2 градусов мороза до 3 тепла, в южных областях 1−6 тепла; в Крыму ночью 2−7 тепла, днем 8−13 градусов.

Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5−10 м / с, в Приазовье местами порывы 15−20 м / с.

В Киеве 26 ноября будет сухо и еще холодно. Ночью — до -4−6 градусов, днем — около нуля.

27 ноября в южных регионах пройдут дожди. На востоке ожидается мокрый снег. Ночные морозы ослабнут, ночью ожидается до -3. На западе и в центре сохранится солнечная сухая погода. Дневная температура на западе до 9 градусов тепла, на юге — до «плюс» 5, на востоке 1−2 градуса тепла. В Сумской и Харьковской областях — от -1 мороза до +1 тепла.

Вместе с тем, это временное потепление.

Как ранее сообщалось, Укргидрометцентр прогнозирует, что этой зимой Украине грозят самые сильные морозы за последние десятилетия.

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