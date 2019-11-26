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Небольшой минус и дождь со снегом: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни
Как и обещали синоптики, со вторника, 26 ноября, в Украине начнет меняться погода — морозы немного ослабнут, им на смену придут дожди, местами со снегом.
26 ноября в западных областях ночью и утром туман, морось, местами гололед, на дорогах гололедица, температура в течение суток от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Закарпатье днем 5−10 тепла.
На остальной территории без осадков; температура ночью 1−6 градусов мороза, в восточных областях до 9 со знаком «минус», днем от 2 градусов мороза до 3 тепла, в южных областях 1−6 тепла; в Крыму ночью 2−7 тепла, днем 8−13 градусов.
Ветер в Украине юго-восточный, восточный 5−10 м / с, в Приазовье местами порывы 15−20 м / с.
В Киеве 26 ноября будет сухо и еще холодно. Ночью — до -4−6 градусов, днем — около нуля.
27 ноября в южных регионах пройдут дожди. На востоке ожидается мокрый снег. Ночные морозы ослабнут, ночью ожидается до -3. На западе и в центре сохранится солнечная сухая погода. Дневная температура на западе до 9 градусов тепла, на юге — до «плюс» 5, на востоке 1−2 градуса тепла. В Сумской и Харьковской областях — от -1 мороза до +1 тепла.
Вместе с тем, это временное потепление.
Как ранее сообщалось, Укргидрометцентр прогнозирует, что этой зимой Украине грозят самые сильные морозы за последние десятилетия.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?