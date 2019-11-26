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Тараканов полное купе: сеть шокировало видео украинского поезда
Компания «Укрзалізниця» попала в очередной скандал. Ранее пассажиры публиковали фото грибов, которые растут прямо из-под окна поезда Запорожье — Бердянск. В этот раз речь идет о полчищах тараканов, которые обнаружили в купе поезда Харьков- Одесса.
Об этом в группе «Черный список Одесса» в Facebook написала пассажирка, которая ехала в купейном вагоне.
«Поезд 59 Харьков-Одесса. Все купе в тараканах!!!», — такой комментарий под видео оставила Влада Владислава.
На ролике видно, как маленькие и средние комашки бегают по полкам купе, матрасам, пакетам с постельным бельем, выползают из оконных щелей и светильников.
После увиденного женщине, которая собралась путешествовать вместе с семьей, перехотелось ехать в таком вагоне.
Пользователи соцсети в очередной раз возмутились сервисом «Укрзалізниці».
Это не единичный случай, когда в поездах «обитают» нежелательные «пассажиры». Так в недавно в люксовом вагоне скандального поезда Рахов — Киев пассажиры обнаружили клопов.
Напомним, ранее в сети публиковали фото туалета в вагоне поезда Одесса-Харьков. Пользователи активно комментировали грязь и обшарпанность туалета в сочетании с чистыми шторами.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?