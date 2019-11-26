- 11:16 Землетрясение в Албании: появились шокирующее видео разрушений и новые данные о жертвах
- 11:14 Депутат Николай Негрич назвал ключевые проблемы Генплана Киева
- 11:11 В Киеве резко подорожает холодная вода
- 11:10 «Манчестер Сити» – «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 11:05 Морозы отступят: синоптик порадовала теплым прогнозом
- 11:01 Нужен военным: в сети указали на главное предназначение Крымского моста
- 10:52 Сиделку растерзали дикие кабаны, напавшие на нее возле дома ее пожилых подопечных
- 10:49 Поддержал Россию: журналист попал в громкий скандал из-за заявления о войне на Донбассе
- 10:48 «Мне не нужен ребенок»: в Одессе мать бросила годовалую малышку в захламленной квартире
- 10:48 «Секси»: Даяна Ястремская порадовала болельщиков ярким образом
- 10:39 Под Житомиром автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся: подробности и фото
- 10:38 Неверный муж Милявской прошел проверку на детекторе лжи
Морозы отступят: синоптик порадовала теплым прогнозом
В ближайшие дни на территории Украины станет теплее, морозы отступят. Но придут дожди, местами с мокрым снегом и сильным ветром.
«Зима зачехлит свои тромбоны, лютни и скрипки, репетиция закончилась. Пока что», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее прогнозу, дневная температура среды, 27 ноября, составит + 2 + 6 градусов, на западе и юге — + 5 + 11 градусов.
Черноморский циклон принесет в южную часть, в восточные области, на Днепропетровщину, местами на Полтавщину, в Кропивницкий и районы, дожди и порывистый ветер. На остальной территории — без существенных осадков.
Синоптик напоминает, что воздух уже сильно остыл и «на теплые процессы перестройка не так скоро происходит», поэтому временами стоит ожидать дождя с мокрым снегом.
В Киеве 27 ноября осадки маловероятны, ночью 0−3 градуса мороза, а днем ожидается + 1 + 3 градуса.
К концу недели в Киеве потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди.
Это потепление, прогнозирует Диденко, будет кратковременным, 1−2 декабря снова к нам придет похолодание.
Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, этой зимой украинцев ожидают самые сильные морозы за последние десятилетия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.