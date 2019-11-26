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Украина

Морозы отступят: синоптик порадовала теплым прогнозом

11:05 26 ноября 2019 63
осень
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшие дни на территории Украины станет теплее, морозы отступят. Но придут дожди, местами с мокрым снегом и сильным ветром.

«Зима зачехлит свои тромбоны, лютни и скрипки, репетиция закончилась. Пока что», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дневная температура среды, 27 ноября, составит + 2 + 6 градусов, на западе и юге — + 5 + 11 градусов.

Черноморский циклон принесет в южную часть, в восточные области, на Днепропетровщину, местами на Полтавщину, в Кропивницкий и районы, дожди и порывистый ветер. На остальной территории — без существенных осадков.

Синоптик напоминает, что воздух уже сильно остыл и «на теплые процессы перестройка не так скоро происходит», поэтому временами стоит ожидать дождя с мокрым снегом.

В Киеве 27 ноября осадки маловероятны, ночью 0−3 градуса мороза, а днем ​​ожидается + 1 + 3 градуса.

К концу недели в Киеве потеплеет до +5 градусов, в пятницу пройдут дожди.

Это потепление, прогнозирует Диденко, будет кратковременным, 1−2 декабря снова к нам придет похолодание.

Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, этой зимой украинцев ожидают самые сильные морозы за последние десятилетия.

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