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Появилась свежая информация о состоянии Кулебы и его сына после ДТП в Чабанах (видео)

После серьезных травм, полученных в ДТП уполномоченным президента по правам ребенка Николаем Кулебой и его сыновьями, посттравматическая реабилитация может затянуться до полутора лет. Длительной может стать и психологическая реабилитация.

Об этом во время брифинга рассказал главный врач больницы «Феофания» Игорь Семенов, передает УНН.

По его словам, реабилитация — это длительный процесс, и все зависит от индивидуальных особенностей организма человека.

Обычно реабилитация делится на три этапа. Первый этап только длится от 6 до 8 месяцев. Уже в реанимации медики проводят часть первого этапа: лечение и параллельно продолжается реабилитация.

По словам медиков, у детского омбудсмена есть определенные переломы и нужно время, чтобы они срослись. Медики прогнозируют, что с каждым днем ​​его состояние будет улучшаться.

Сын Кулебы находится в тяжелом состоянии в нейрореанимации, в медикаментозной коме. Сегодня прошел консилиум, в котором участвовали ведущие специалисты Киева и Украины, чтобы согласовать методику лечения парня.

Ему проводят медицинские манипуляции, направленные на облегчение болевого синдрома, который есть после таких тяжелых травм, чтобы предотвратить осложнения для головного мозга.

«Это на сегодняшний день наиболее сложная часть лечения. У него также есть травма грудной клетки и черепно-мозговая травма, но здесь более-менее стабильно. Врачи осуществляют постоянный мониторинг за состоянием головного мозга, надеются на то, что организм молодой и сможет выдержать», — сказал Семенов.

Врач также обратил внимание на психологическую реабилитацию, отметив, что она очень важна и тоже может стать длительной.

Напомним, 24 ноября под Киевом автомобиль Toyota, в котором ехал Кулеба с сыновьями в возрасте 19 и 10 лет, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате аварии оба водителя и два пассажира получили травмы.

По предварительным данным следствия, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба нарушил правила дорожного движения, в результате чего попал в ДТП.

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