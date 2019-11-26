Происшествия

Нардеп из партии Порошенко может лишиться неприкосновенности из-за «угроз» Зеленскому

Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру Украины проект сообщения о подозрении народному депутату и волонтеру, которые угрожали убийством президенту Зеленскому.

Кроме этого, в прокуратуру направлен проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

Отметим, в ГБР не называют фамилию парламентария. Но речь, по всей видимости, идет о Софии Федине, депутате от «Европейской солидарности».

По предварительной информации, 26 октября 2019 года народный депутат Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записали видео, в котором некорректно высказались о президенте и предупредили Зеленского об опасности поездок в зону ООС, которые могут окончиться для него плачевно.

С заявлением в ГБР обратился представитель фракции «Слуга народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

Генеральная прокуратура уже открыла уголовное производство из-за высказываний Софии Федины.

Напомним, причиной резонансного видео стал инцидент, когда Зеленский в Золотом грубо общался с добровольцами.

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