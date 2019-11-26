Режим Зеленского стал реальностью: нардеп Федина отреагировала на решение ГБР

Украина

После того, как Государственное бюро расследований направило в Генпрокуратуру Украины проект сообщения о подозрении народному депутату и проект представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение парламентария к уголовной ответственности за «угрозы убийством президенту», нардеп София Федина заявила о «режиме Зеленского» в Украине.

На своей страничке в социальных сетях София Федина перечислила нарушения законодательства, которые допустили нынешние чиновники и депутаты из монобольшинства, и констатировала, что сейчас преступлением является защита государства и собственное мнение. «Вам решать, в каком государстве жить», — добавила она.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с заявлением в ГПУ и ГБР по поводу Софии Федины обратился представитель фракции «Слуга народа», заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура. ГПУ завела уголовное производство в начале ноября.

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