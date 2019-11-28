Зеленский хочет изменить госбюджет и просит Раду найти "лишние" 200 миллионов

Украина

В четверг, 28 ноября, в Верховную Раду внесен президентский законопроект об очередных изменениях в госбюджет на 2019 год. Напомним, 14 ноября парламент проголосовал за госбюджет- 2020.

Документ под № 2505 внесен с пометкой «неотложный». Он предусматривает выделение 200 млн гривен для лечебно-диагностического комплекса детской специализированной больницы «Охматдет».

Изменения в утвержденной смете предлагается провести за счет уменьшения расходов по бюджетной программе «Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта».

Между тем стало известно, что межведомственная комиссия по вопросам государственных инвестиционных проектов решила остановить проект реконструкции здания Украинского дома на Крещатике, на которую планировалось выделить 757 млн гривен. К рассмотрению этого вопроса вернутся в следующем году.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Минфином на 2019 год было предусмотрено выделение 10 млн гривен на реконструкцию Украинского дома, в который одно время собирался переехать Офис президента Зеленского.

Как писали «ФАКТЫ», миссия Международного валютного фонда провела очередные переговоры с украинским правительством, но конкретных решений о выделении транша пока не приняла. Некоторые эксперты считают, что наша страна может не получить финансирование от МВФ в нынешнем году.

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