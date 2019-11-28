- 16:48 В Украине впервые за годы независимости проведут аудит Верховной Рады
- 16:47 Суд снова отказал прокуратуре в аресте Ляшко
- 16:31 В Киеве опять отменят скоростной трамвай: что произошло
- 16:24 Еще одного известного российского актера не пустили в Украину из-за Крыма
- 16:18 "Дистанцию, которую режим Януковича проходил за годы, режим Зеленского преодолевает за месяцы", — Портников
- 16:18 Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ – это капитуляция Украины перед российскими захватчиками, – Лютый
- 16:17 В гардеробе — пальто овер-сайз и обувь на каблуке: из украинских женщин-военных сделают модниц
- 16:10 Стало известно о планах "Укрзалізниці" повысить цены на билеты в 2020 году: насколько вырастут тарифы
- 15:43 Зеленский хочет изменить госбюджет и просит Раду найти "лишние" 200 миллионов
- 15:42 Первый скандал на «Евровидении-2020»: Венгрия неожиданно отказалась от участия
- 15:41 Гороскоп на 29 ноября для всех знаков зодиака
- 15:33 Скандал в исправительной колонии под Киевом: тюремщики отказались отпустить заключенного с истекшим сроком наказания
"Дистанцию, которую режим Януковича проходил за годы, режим Зеленского преодолевает за месяцы", — Портников
Обыски у волонтера Маруси Зверобой и преследование депутата Верховной Рады Софии Федины могут служить индикатором нестабильности режима, установившегося в Украине после президентских и внеочередных парламентских выборов 2019 года. Такое мнение в своем блоге на Ecпресо выразил политический журналист Виталий Портников.
Он напомнил, что режим Януковича шел к своему краху в течение нескольких лет, и лишь избиение студентов на Евромайдане стало поводом для восстания против него.
Режим же Зеленского проходит тот же путь за месяцы, о чем свидетельствует конкуренция различных группировок «у трона», обыски и неразумные законы.
«Именно поэтому главный политический вопрос для Украины — это совсем не то, что случится со страной при президенте Зеленском, а то, что начнется после него», — считает Портников.
Напомним, волонтер Маруся Зверобой, к которой утром 28 ноября с обыском пришли сотрудники ГБР и СБУ, назвала следственные действия «политическим преследованием». Правоохранители же заявили, что действовали в рамках уголовного производства по «факту угроз президенту», которые озвучили в Facebook Зверобой и народный депутат София Федина.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...