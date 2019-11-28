Политика

Обыски у волонтера Маруси Зверобой и преследование депутата Верховной Рады Софии Федины могут служить индикатором нестабильности режима, установившегося в Украине после президентских и внеочередных парламентских выборов 2019 года. Такое мнение в своем блоге на Ecпресо выразил политический журналист Виталий Портников.

Он напомнил, что режим Януковича шел к своему краху в течение нескольких лет, и лишь избиение студентов на Евромайдане стало поводом для восстания против него.

Режим же Зеленского проходит тот же путь за месяцы, о чем свидетельствует конкуренция различных группировок «у трона», обыски и неразумные законы.

«Именно поэтому главный политический вопрос для Украины — это совсем не то, что случится со страной при президенте Зеленском, а то, что начнется после него», — считает Портников.

Напомним, волонтер Маруся Зверобой, к которой утром 28 ноября с обыском пришли сотрудники ГБР и СБУ, назвала следственные действия «политическим преследованием». Правоохранители же заявили, что действовали в рамках уголовного производства по «факту угроз президенту», которые озвучили в Facebook Зверобой и народный депутат София Федина.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter