Родителям важно проверять длину ножек и состояние позвоночника ребенка: как это сделать

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Если у ребенка одна ножка отстает от другой больше чем на два сантиметра, может нарушиться осанка

Утром, когда мамы и папы ведут малышей в детский сад, а школьники торопятся на уроки, детский врач-ортопед может по походке определить, кому из ребят нужны его советы.

Во время консультации доктор объяснит, какие упражнения надо выполнять, порекомендует, как питаться, чтобы укрепить кости, расскажет, какими видами спорта ребенку с искривлением позвоночника можно заниматься, а какими нет. К сожалению, некоторых детей надо срочно лечить, например, пациентов с определенной степенью сколиоза, отставанием в росте одной конечности, кривизной ног.

— У новорожденных важно не пропустить дисплазию тазобедренных суставов — врожденную аномалию, с которой легко справиться в первые месяцы жизни ребенка, но невозможно обойтись без операции в более позднем возрасте, — говорит детский ортопед, ведущий научный сотрудник клиники травматологии и ортопедии детского возраста Института травматологии и ортопедии НАМН Украины кандидат медицинских наук Тамара Полищук. — Детские ортопеды умоляют родителей: покажите нам малыша в один — шесть месяцев. Достаточно сделать УЗИ тазобедренных суставов или рентген, чтобы точно определить, есть проблема или ее нет. Исследования не принесут вреда, зато обезопасят малыша от тяжелейших последствий дисплазии. Ведь она грозит вывихом тазобедренного сустава, нарушением осанки, «утиной» походкой.

— На что еще надо обращать внимание родителям?

— На длину ножек. По мере роста одна может отстать от другой на несколько сантиметров. Если больше чем на два, это повод обратиться к врачу. Опасность в том, что из-за этого бывает нарушение осанки, есть риск перекоса таза. Заметить, что осанка изменена, нетрудно: попросите ребенка стать так, чтобы пятки были вместе, а носки врозь. Присмотритесь к ногам — на одном ли уровне коленки. Обратите внимание на лопатки — не выпирает ли одна из них, на плечи — симметрично расположены или нет.

— Когда ребенок идет в школу, ему приходится много сидеть. Как делать это правильно?

— Надо отрегулировать высоту парты, чтобы ребенку было удобно. Ножки не должны свисать или подгибаться. Возможно, нужна подставка под ноги. Не разрешайте ребенку во время еды поворачиваться к столу боком, делать уроки на колене. А чтобы сформировался мышечный корсет, нужно выполнять упражнения не только для мышц спины, но и для брюшного пресса.

Всегда ли несимметричные складки у новорожденного говорят о проблеме? Зачем малышу надевают стремена? Что такое сколиоз и можно ли избавить от него ребенка? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 2 декабря, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский ортопед Тамара Анатольевна Полищук. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 12 декабря

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые назвали сколиоз одним из самых опасных заболеваний XXI века.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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