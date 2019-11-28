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Общество и люди

ДТП с Кулебой: участники нашумевшей аварии встретились в больнице (фото)

18:54 28 ноября 2019 445
Кулеба и второй водитель в больнице
Инф. «ФАКТОВ»

Пострадавшего в жуткой аварии уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу в больнице навестил водитель второй машины, попавшей в ДТП. Об этом детский омбудсмен написал в Facebook и опубликовал фото.

Кулеба также поблагодарил за поддержку всех неравнодушных.

Напомним, 24 ноября Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в поселке Чабаны под Киевом.

В результате аварии оба водителя и два пассажира получили травмы.

По предварительным данным следствия, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба нарушил правила дорожного движения, в результате чего попал в ДТП.

«ФАКТЫ» сообщали о тяжелом состоянии старшего сына Кулебы, которого врачи ввели в медикаментозную кому. По словам медиков, реабилитация после таких травм может занять больше года.

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