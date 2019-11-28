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- 18:54 ДТП с Кулебой: участники нашумевшей аварии встретились в больнице
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ДТП с Кулебой: участники нашумевшей аварии встретились в больнице (фото)
Пострадавшего в жуткой аварии уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу в больнице навестил водитель второй машины, попавшей в ДТП. Об этом детский омбудсмен написал в Facebook и опубликовал фото.
Кулеба также поблагодарил за поддержку всех неравнодушных.
Напомним, 24 ноября Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в серьезное ДТП в поселке Чабаны под Киевом.
В результате аварии оба водителя и два пассажира получили травмы.
По предварительным данным следствия, уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба нарушил правила дорожного движения, в результате чего попал в ДТП.
«ФАКТЫ» сообщали о тяжелом состоянии старшего сына Кулебы, которого врачи ввели в медикаментозную кому. По словам медиков, реабилитация после таких травм может занять больше года.
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