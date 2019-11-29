Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина

Украина

Кабмин согласился с предложением Минсоцполитики и принял решение «отвязать» пенсии от прожиточного минимума.

При этом выплаты будут «привязаны» некоей «базовой величине», которая ежегодно будет определяться Кабмином.

Об этом идет речь в протоколе решения Кабмина, который поручил Минсоцполитики разработать новый законопроект о пенсиях в Украине, пишет АиФ.

В свою очередь, в министерстве заявили, что такой проект, но касающийся социальных выплат, ими уже разработали. В нем опять-таки, говорится, что отвязав надбавки от прожиточного минимума, его могут «привязать» у некой базовой величине, которая будет определяться от «другого показателя». Но какого именно — пока неясно.

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Известно лишь об идеях пересматривать базовую величину ежегодно, но желать это будет не парламент (как в случае с прожиточным минимумом), а Кабмин.

Такое положение дел, считают эксперты, не дает никаких гарантий, что это базовая величина будет увеличиваться хотя бы на процент инфляции. Скорее всего, все будет зависеть от наличия денег в госбюджете — если они будут, пенсионерам что-то подбросят, а если нет — повышение отложат до лучших времен.

Также в документе указано, что учет материального положения людей пенсионного возраста и их семей обязателен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ПФУ намерен с 31 декабря предоставлять пенсионное обеспечение в е-формате. В связи с этим в ближайшее время начнет свою работу «Пенсионный калькулятор». В нем граждане смогут автоматически вычислить размер своих выплат. Кроме того, в июне 2020 года в Украине будет введено следующие изменения: механизм автоматического, без личного обращения пенсионера назначений пенсий по достижении определенного пенсионного возраста; обязательная профессиональная накопительная пенсионная реформа для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

**Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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