Украина

"Вы здесь благодаря Зеленскому": Скороход рассказала, как "слуг народа" заставляют правильно голосовать в Раде

У народных депутатов Украины из фракции «Слуга народа» есть общий чат, где им указывают, за какой законопроект нужно голосовать.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала парламентарий Анна Скороход, которую недавно исключили из президентской фракции за «неправильное» голосование.

«Есть общий чат, куда нам пишут, как за какой закон голосовать. Спорные, лоббистские или вызывающие резонанс законы обсуждают на фракции», — сообщила Скороход.

По ее словам, руководство, когда видит, что какой-то проект закона не набирает нужного количества голосов, начинает «давить» на нардепов, заявляя, что все они прошли в Раду благодаря президенту Владимиру Зеленскому.

Полный текст интервью Анны Скороход «Украину готовят к масштабной распродаже» читайте на сайте «ФАКТОВ».



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