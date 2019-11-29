23.92 / 24.18 26.23 / 26.57
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Вы здесь благодаря Зеленскому": Скороход рассказала, как "слуг народа" заставляют правильно голосовать в Раде

9:51 29 ноября 2019 431
Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

У народных депутатов Украины из фракции «Слуга народа» есть общий чат, где им указывают, за какой законопроект нужно голосовать.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала парламентарий Анна Скороход, которую недавно исключили из президентской фракции за «неправильное» голосование.

«Есть общий чат, куда нам пишут, как за какой закон голосовать. Спорные, лоббистские или вызывающие резонанс законы обсуждают на фракции», — сообщила Скороход.

По ее словам, руководство, когда видит, что какой-то проект закона не набирает нужного количества голосов, начинает «давить» на нардепов, заявляя, что все они прошли в Раду благодаря президенту Владимиру Зеленскому.

Полный текст интервью Анны Скороход «Украину готовят к масштабной распродаже» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

снег

Холод и снег: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Пенсии

Пенсионерам могут урезать выплаты: названа причина

Лука Затравкин

Сына известного российского художника засосало в унитаз во время полета (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер