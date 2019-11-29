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В Украине резко ответили Лаврову на призыв "начать прямой диалог с Донбассом"
Украина не будет вести прямые переговоры с главарями так называемых «ДНР» и «ЛНР», как этого хочет Кремль. Киев может вести прямой диалог только с Москвой, которая контролирует эти группировки.
Об этом в эфире OBOZTV заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.
«Лавров будет удивлен, но у нас есть прямой диалог с Донбассом. У нас есть Трехсторонняя контактная группа в Минске, там есть четыре направления — гуманитарное, экономическое, в сфере безопасности и политическое. Там присутствуют представители непризнанных «республик», — прокомментировала нардеп слова главы российского МИДа Сергея Лаврова о «прямом диалоге с Донбассом».
Депутат напомнила, что Украина и Россия в Минске общаются при посредничестве ОБСЕ, а представители «республик» выступают от российской стороны.
Нардеп считает, что если россияне хотят видеть на переговорах в Минске президента зеленского, то там же должен присутствовать и президент Путин.
«Если мы хотим расширить до такого уровня, если это новый формат и это на самом деле поможет, давайте при посредничестве ОБСЕ тогда садится сторона Российская Федерация на уровне президентов… Пусть президент Путин примет главарей и выступает от их имени, если он хочет разговаривать на уровне», — заявила Верещук.
Напомним, 9 ноября в Париже состоится саммит «нормандской четверки», на котором лидеры Германии, Франции, Украины и России будут решать судьбу Донбасса. Президент Зеленский рассказал, какие вопросы будет поднимать на предстоящей встрече.
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