Украина

Природа делает прозрачные намеки: синоптик рассказала, чего ожидать от погоды в ближайшее время

Ноябрь в Украине завершится дождем в восточных областях, мокрым снегом и гололедом на западе, плотными туманами и усилением ветра по всей территории. Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко.

Ветер переформируется с сегодняшнего юго-восточного на завтрашний северо-западный, порывы будут сильными.

По словам Диденко, это все намеки природы на будущее похолодание.

Синоптик отмечает, что снижение температуры воздуха коснется 30 ноября западных областей, где сегодня еще сравнительно тепло. Там в субботу максимальная температура воздуха не превысит — + 1 + 4 градусов.

На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода: + 2 + 5 градусов и сильный ветер.

На востоке и в Днепропетровской ожидается + 3 + 8 градусов, в южной части + 5 + 10, в Крыму до +12 градусов.

В Киеве 30 ноября существенные осадки могут быть только во второй половине дня или вечером. Скорее всего, пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, порывистый.

Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет примерно одинаковой — + 1 + 4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0−1 мороза.

Декабрь в столице начнется холодной погодой. В воскресенье похолодает на 2−4 градуса, но осадков не предвидится.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в декабре 2019 года средняя температура воздуха будет на уровне от -4 до +1 градуса, а в Крыму — до 3 градусов тепла. Больше всего осадков выпадет в горных районах, где уже сегодня лежит снег, и на Закарпатье.

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