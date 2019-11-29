23.86 / 24.09 26.19 / 26.55
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Гибель подростка Дениса Чаленко в Прилуках: в деле наметился новый поворот

15:47 29 ноября 2019 924
Денис Чаленко
Инф. «ФАКТОВ»

Проведенная экспертиза доказала, что под ногтями Дениса Чаленко, при таинственных обстоятельствах погибшего в Прилуках, нашли эпителий чужой кожи. Об этом сообщает ТСН.ua.

Полиция изменила квалификацию дела, теперь оно расследуется не как нарушение правил дорожного движения, а как умышленное убийство.

Сейчас проводятся экспертизы, в частности анализ ДНК. Правоохранители надеются получить данные 3 декабря.

А перед местным отделением полиции вновь собрались горожане. «Никто не хочет расследовать дело, тянут резину, чтобы люди успокоились», — заявил отец погибшего.

Напоминаем, что гибель подростка в Прилуках быстро обросла загадочными деталями. Так, стало известно, что парень занимался боксом в формате уличных тренировок, а незадолго до гибели уже поступали угрозы.

Как сообщалось ранее, якобы к убийству Дениса Чаленко причастны 16-летние парни — двое местных и двое жителей столицы, чьи родители работают в судебной системе.

Похороны подростка сопровождались массовыми протестами в Прилуках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Муж больной Заворотнюк уехал из России с другой женщиной

Жених и невеста с тремя сыновьями

Родители спешно организовали свою свадьбу, узнав, что их восьмилетнему сыну осталось жить несколько недель (фото)

Алан и Мици

Хозяин три дня искал провалившуюся в нору собаку и разрыдался, когда нашел ее: видео растрогало сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер