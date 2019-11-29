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- 15:47 Гибель подростка Дениса Чаленко в Прилуках: в деле наметился новый поворот
Гибель подростка Дениса Чаленко в Прилуках: в деле наметился новый поворот
Проведенная экспертиза доказала, что под ногтями Дениса Чаленко, при таинственных обстоятельствах погибшего в Прилуках, нашли эпителий чужой кожи. Об этом сообщает ТСН.ua.
Полиция изменила квалификацию дела, теперь оно расследуется не как нарушение правил дорожного движения, а как умышленное убийство.
Сейчас проводятся экспертизы, в частности анализ ДНК. Правоохранители надеются получить данные 3 декабря.
А перед местным отделением полиции вновь собрались горожане. «Никто не хочет расследовать дело, тянут резину, чтобы люди успокоились», — заявил отец погибшего.
Напоминаем, что гибель подростка в Прилуках быстро обросла загадочными деталями. Так, стало известно, что парень занимался боксом в формате уличных тренировок, а незадолго до гибели уже поступали угрозы.
Как сообщалось ранее, якобы к убийству Дениса Чаленко причастны 16-летние парни — двое местных и двое жителей столицы, чьи родители работают в судебной системе.
Похороны подростка сопровождались массовыми протестами в Прилуках.
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