В Украине с 1 декабря вырастет минимальная и максимальная пенсия, — ПФУ

Украина

Пенсионный фонд Украины осуществит перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для украинских граждан пожилого возраста. Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

Соответствующая норма предусмотрена законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2019 год», напомнили в ПФУ.

Согласно закону, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 грн. до 1638 грн.

Размер максимальной пенсии вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Как известно, согласно закону о госбюджете-2020, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн. Пенсия будет повышена с 1 июля до 1712 грн, с 1 декабря — до 1769 грн.

Напомним, максимальное пособие по безработице увеличится с 1 декабря 2019 года с 8028 грн до 8408 грн в месяц. Соответствующая норма содержится в законе о государственном бюджете на 2019 год. Согласно закону, прожиточный минимум для трудоспособных лиц возрастет с 2007 грн. до 2102 грн. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимальной помощи по безработице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 31 декабря 2019 года большинство административных услуг будут предоставляться в е-формате, в том числе и пенсионное обеспечение. В связи с этим в ближайшее время начнет свою работу «Пенсионный калькулятор». Кроме того, в июне 2020 года в Украине будет введено следующие изменения: механизм автоматического, без личного обращения пенсионера назначений пенсий по достижении определенного пенсионного возраста; обязательная профессиональная накопительная пенсионная реформа для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

***Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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