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Пост Зеленского по случаю годовщины референдума о независимости вызвал неоднозначную реакцию украинцев
Президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост по случаю 28-й годовщины всеукраинского референдума в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.
Президент напомнил, что в день 1 декабря 1991 года граждане Украины «независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране».
«Сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине. И это — наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!», — написал Зеленский.
В сети неоднозначно отреагировали на его слова. Многие пользователи отмечают, что слова и мысли Зеленского правильные, но сомневаются относительно правильных действий, особенно по поводу отношений с Россией. Зеленскому напоминают, что те обещания, с которыми он шел на выборы, забылись и не выполняются. Часть президентской ленты Facebook советует ему еще раз подумать о своем окружении, которое ничем не лучше тех, кто грабил Украину все годы независимости. Многие украинцы еще поддерживают Зеленского и хотят, чтобы у него получилось вернуть в страну мир, но не любой ценой, не теряя независимости и свободы.
Напомним, 9 декабря в Париже должна состояться встреча лидеров стран «нормандской четверки». На ней президент Владимир Зеленский намерен договариваться о возврате украинских территорий и об окончании российской агрессии на Донбассе.
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