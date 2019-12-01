23.86 / 24.05 26.19 / 26.53
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пост Зеленского по случаю годовщины референдума о независимости вызвал неоднозначную реакцию украинцев

17:06 1 декабря 2019 519
листовка
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост по случаю 28-й годовщины всеукраинского референдума в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.

Президент напомнил, что в день 1 декабря 1991 года граждане Украины «независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране».

«Сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине. И это — наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!», — написал Зеленский.

В сети неоднозначно отреагировали на его слова. Многие пользователи отмечают, что слова и мысли Зеленского правильные, но сомневаются относительно правильных действий, особенно по поводу отношений с Россией. Зеленскому напоминают, что те обещания, с которыми он шел на выборы, забылись и не выполняются. Часть президентской ленты Facebook советует ему еще раз подумать о своем окружении, которое ничем не лучше тех, кто грабил Украину все годы независимости. Многие украинцы еще поддерживают Зеленского и хотят, чтобы у него получилось вернуть в страну мир, но не любой ценой, не теряя независимости и свободы.

Напомним, 9 декабря в Париже должна состояться встреча лидеров стран «нормандской четверки». На ней президент Владимир Зеленский намерен договариваться о возврате украинских территорий и об окончании российской агрессии на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Женщина в цеху

Выход женщин на пенсию в 55 лет: в Раде приняли важное решение

У нас не Украина, пристрелят еще до инаугурации: Максим Галкин высказался о президентских амбициях (видео)

У нас не Украина, пристрелят еще до инаугурации: Максим Галкин ответил, готов ли сменить Путина (видео)

возвращение

Уехал на заработки и не вернулся: пропавшего 22 года назад украинца нашли в Польше

Стаффорд

Настоящее животное: россиянин восемь лет насиловал свою собаку (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер