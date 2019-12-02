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Мир

Китай построит огромное посольство в Беларуси: почему это интересно и как оно будет выглядеть (фото)

8:52 2 декабря 2019 48
посольство
Инф. «ФАКТОВ»

В то время, когда Беларусь и Россия продолжают работу над согласованием дорожных карт углубленной интеграции и делают шаги по созданию общего парламента, в Минске началось строительство комплекса зданий диппредставительства Китая. Об этом в Facebook сообщил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

По его словам, для белорусской столицы это будет довольно большое строительство и огромный комплекс посольства, что говорит о планах Китая на ближайшие годы.

Как сообщает REALTY.TUT.BY, комплекс зданий посольства Китая появится между торговым центром «Замок» и посольствами Казахстана и Туркменистана. Эта земля передана диппредставительству в аренду за один доллар в год на 70 лет — с осени 2018 года по осень 2088 года.

Помимо посольства, в комплексе разместятся квартиры сотрудников и вспомогательные строения. Сейчас с площадки вывозят грунт, а на ограждении появились изображения будущего комплекса.

Как сообщали «ФАКТЫ», Россия не оставила надежду «интегрировать» в себя Беларусь, однако президент Лукашенко, явно подыгрывая Москве, в то же время старается привлекать в свою страну иностранных инвесторов. Кроме европейских государств, глава Беларуси пытается привлечь Китай, и США, которые заявляют интересы, отличные от интересов Германии и Франции.

Эксклюзивный материал «Украина может спасти Беларусь от Путина: что задумал Лукашенко» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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