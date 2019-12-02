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Машина, в которой расстреляли сына депутата Соболева, принадлежит фирме с "подмоченной" репутацией
Автомобиль Range Rover депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в котором расстреляли его трехлетнего сына, принадлежит фирме, которая проходит по уголовному производству относительно финансирования терроризма на Донбассе.
Как сообщает «Слідство.Інфо», в Реестре судебных решений в деле № 757/12 852/17-к речь идет о компании «Донукрпроектнии».
В этой фирме депутат Соболев арендует машину Range Rover 2013 выпуска, о чем говорится в его декларации.
Издание пишет, ссылаясь на источники в полиции, что именно эта машина была расстреляна 1 декабря в центре Киева.
Фирма «Донукрпроектнии» ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев. Фирма фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных территориях Донбасса.
По данным следствия, «Донукрпроектнии» и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, полученных от ведения бизнеса в так называемых «ЛНР» и «ДНР».
«Из текста судебного решения видно, что с февраля 2006 по январь 2017 эти компании осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов под названием «Обжора», — говорится в сообщении.
Напомним, Вячеслав Соболев в 1997 году открыл в Донецке первый магазин «Обжора». К 2014 году на территории Донецкой области работала уже сеть супермаркетов «Обжора». После захвата части области боевиками «ДНР», компания там продолжила работать.
Как писали «ФАКТЫ», 1 декабря около пяти часов вечера в центре Киева расстреляли Range Rover черного цвета. Целью киллера был депутата Киевсовета Вячеслав Соболев, но погиб его трехлетний сын Александр. Ребенок получил огнестрельное ранение и умер по дороге в больницу.
По факту убийства полиция открыла уголовное производство.
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