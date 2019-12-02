Происшествия

Под Киевом женщина едва не убила соседку за 47 гривен

Полиция Киевской области задержала женщину, которая ограбила старушку-односельчанку, забрав у 82-летней пенсионерки около 50 гривен и продукты. Недавно в Черкассах молодой человек, представившись коммунальщиком, избил до смерти старушку и забрал ее документы на квартиру.

Инцидент под Киевом произошел в селе Коржи. Женщина разбила оконное стекло, залезла в дом пожилой женщины и начала ее душить, требуя деньги.

Затем нападающая унесла 47 гривен, продукты питания и исчезла в неизвестном направлении.

Полицейские оперативно задержали нападавшую.

Ею оказалась 25-летняя жительница села Коржи. Она во всем призналась. Как выяснилось, женщина была под действием алкоголя и, чтобы чем-то «поживиться», намеренно решила ограбить старушку.

Молодая женщину задержали. Она находится в изоляторе временного содержания.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как одинокий пожилой киевский профессор из-за воров и мошенников оказался на больничной койке и остался без жилья. А также писали о мошенниках, которые рассказывали пожилым людям о денежной реформе, забирали у них настоящие купюры и обменивали их на сувенирные.

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