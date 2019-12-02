- 13:30 Опять подорожание? Министр сделал важное заявление о цене на газ для украинцев
- 13:27 Под Киевом женщина едва не убила соседку за 47 гривен
- 13:26 Дали семь месяцев: у российской знаменитости диагностировали смертельную болезнь
- 13:18 Оржель анонсировал смену главы "Нафтогаза"
- 13:01 Из-за падения курса доллара украинцам труднее купить квартиру
- 12:43 «Или я, или он»: Руис грозится завершить карьеру Джошуа
- 12:42 Марусю Зверобой заблокировали в соцсетях: она записала экстренное обращение
- 12:41 Молодая жена 70-летнего Бориса Грачевского показала округлившийся животик
- 12:40 Под Киевом задержали банду элитных автоугонщиков
- 12:15 Украинка завоевала два “золота” на чемпионате Европы по шашкам
- 12:09 ЕБА приветствует позицию президента по недопущению ретроспективных изменений «зеленого» тарифа
- 12:07 В сети назвали имена снайперов "Альфы", погибших на Донбассе
Под Киевом женщина едва не убила соседку за 47 гривен
Полиция Киевской области задержала женщину, которая ограбила старушку-односельчанку, забрав у 82-летней пенсионерки около 50 гривен и продукты. Недавно в Черкассах молодой человек, представившись коммунальщиком, избил до смерти старушку и забрал ее документы на квартиру.
Инцидент под Киевом произошел в селе Коржи. Женщина разбила оконное стекло, залезла в дом пожилой женщины и начала ее душить, требуя деньги.
Затем нападающая унесла 47 гривен, продукты питания и исчезла в неизвестном направлении.
Полицейские оперативно задержали нападавшую.
Ею оказалась 25-летняя жительница села Коржи. Она во всем призналась. Как выяснилось, женщина была под действием алкоголя и, чтобы чем-то «поживиться», намеренно решила ограбить старушку.
Молодая женщину задержали. Она находится в изоляторе временного содержания.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, как одинокий пожилой киевский профессор из-за воров и мошенников оказался на больничной койке и остался без жилья. А также писали о мошенниках, которые рассказывали пожилым людям о денежной реформе, забирали у них настоящие купюры и обменивали их на сувенирные.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ани Лорак плакала, зрители аплодировали стоя: певица впервые за долгое время выступила в Киеве (видео)
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!